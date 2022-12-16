https://ria.ru/20221216/energonositeli-1839106688.html

Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители

Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители - РИА Новости, 16.12.2022

Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:21

2022-12-16T12:21

2022-12-16T16:36

александр лукашенко

экономика

цены на нефть

белоруссия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители."Я думаю, что у нас одно пожелание, даже не претензия, а пожелание, к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Главное - чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.

https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839095334.html

белоруссия

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александр лукашенко, экономика, цены на нефть, белоруссия