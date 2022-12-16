Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20221216/energonositeli-1839106688.html
Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители
Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители - РИА Новости, 16.12.2022
Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:21
2022-12-16T16:36
александр лукашенко
экономика
цены на нефть
белоруссия
парламентское собрание союза беларуси и россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители."Я думаю, что у нас одно пожелание, даже не претензия, а пожелание, к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Главное - чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.
https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839095334.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61ff6983fa1294b5472eda6115149c57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, экономика, цены на нефть, белоруссия
Александр Лукашенко, Экономика, Цены на нефть, Белоруссия, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
12:21 16.12.2022 (обновлено: 16:36 16.12.2022)
 
Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители

Лукашенко считает, что у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители.
"Я думаю, что у нас одно пожелание, даже не претензия, а пожелание, к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Главное - чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:47
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом России
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоЭкономикаЦены на нефтьБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала