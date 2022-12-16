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Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители
Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители - РИА Новости, 16.12.2022
Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:21
2022-12-16T12:21
2022-12-16T16:36
александр лукашенко
экономика
цены на нефть
белоруссия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители."Я думаю, что у нас одно пожелание, даже не претензия, а пожелание, к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Главное - чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.
https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839095334.html
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александр лукашенко, экономика, цены на нефть, белоруссия
Александр Лукашенко, Экономика, Цены на нефть, Белоруссия, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
12:21 16.12.2022 (обновлено: 16:36 16.12.2022)
Лукашенко: у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители
Лукашенко считает, что у россиян и белорусов должны быть равные цены на энергоносители