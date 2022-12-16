https://ria.ru/20221216/egipet-1839080505.html

Российская дипмиссия в Египте рассказала о застрявших в стране туристах

Российская дипмиссия в Египте рассказала о застрявших в стране туристах - РИА Новости, 16.12.2022

Российская дипмиссия в Египте рассказала о застрявших в стране туристах

Порядка 300 пассажиров задержанного рейса авиакомпании iFly из египетской Хургады в Москву ожидают вылета в гостинице курорта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:30

2022-12-16T11:30

2022-12-16T11:30

туризм

туризм

новости - туризм

египет

хургада

ifly

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

tez tour

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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Порядка 300 пассажиров задержанного рейса авиакомпании iFly из египетской Хургады в Москву ожидают вылета в гостинице курорта, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.По словам третьего секретаря генконсульства Никиты Шилина, известно о задержке одного рейса авиакомпании из Хургады в Москву, вылет которого планировался на 14.30 четверга."Вылет перенесен на сегодня, по имеющимся данным на 22.00. Туристы ожидают в гостинице, за счет оператора TEZ Tour им предоставлено проживание и питание", – сообщил Шилин. – Каких-либо обращений в генконсульство от путешественников не было", – отметил дипломат.В четверг один из отдыхающих с задержанного рейса говорил агентству, что туристов, которые должны были вылететь в Москву из Хургады домой днем в четверг, поселили в один отель и обещают, что через сутки их повезут в аэропорт. В пресс-службе туроператора рассказали, что туристов в Египте действительно отвезли в одну гостиницу – для организации оперативного трансфера в аэропорт.Авиакомпания iFly перенесла задержанные рейсы в Египет на пятницу, 16 декабря, в связи с аннулированием полетных планов со стороны Росавиации на заявленные маршруты. Компания отмечает, что после введения ограничений на пролет в воздушном пространстве Иордании для всех российских авиаперевозчиков немедленно уведомила Росавиацию. А также начала проработку альтернативных маршрутов следования для регулярных рейсов, выполняемых в Египет.

https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html

египет

хургада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, египет, хургада, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), tez tour, туристы, отдых на море