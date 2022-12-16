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Латвийский TV3 расторгнет договор аренды с "Дождем"* - РИА Новости, 16.12.2022
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Латвийский TV3 расторгнет договор аренды с "Дождем"*
Латвийский TV3 расторгнет договор аренды с "Дождем"* - РИА Новости, 16.12.2022
Латвийский TV3 расторгнет договор аренды с "Дождем"*
Латвийский телеканал TV3, из помещений которого вел трансляции телеканал "Дождь"* (признан в России СМИ-иноагентом), разорвет с ним договор аренды, сообщает в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:27
2022-12-16T19:27
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Латвийский телеканал TV3, из помещений которого вел трансляции телеканал "Дождь"* (признан в России СМИ-иноагентом), разорвет с ним договор аренды, сообщает в пятницу портал Delfi со ссылкой на представителя TV3 Карлиса Познякова. "На основании решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию "Дождю*" мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения для носителя, в связи с чем договор аренды будет расторгнут и помещение планируется освободить в январе", - сообщил порталу Позняков. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Коростелев в ходе эфира сказал, что "мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала. Ранее Европейская федерация журналистов (EFJ) и Международная федерация журналистов (IFJ), отвечая на вопрос РИА Новости, заявили, что обеспокоены решением об аннулировании лицензии канала, считают его непропорциональным, а также расценили такой шаг как нарушающий европейские стандарты свободы СМИ. Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221207/zapad-1836932446.html
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украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии
Украина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Санкции в отношении России
19:27 16.12.2022
 
Латвийский TV3 расторгнет договор аренды с "Дождем"*

Латвийский TV3 расторгнет договор аренды с телеканалом "Дождь"

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь"
Логотип телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Логотип телеканала "Дождь". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Латвийский телеканал TV3, из помещений которого вел трансляции телеканал "Дождь"* (признан в России СМИ-иноагентом), разорвет с ним договор аренды, сообщает в пятницу портал Delfi со ссылкой на представителя TV3 Карлиса Познякова.
"На основании решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию "Дождю*" мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения для носителя, в связи с чем договор аренды будет расторгнут и помещение планируется освободить в январе", - сообщил порталу Позняков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 13:28
Захарова оценила молчание Запада в ситуации с "Дождем"*
Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Коростелев в ходе эфира сказал, что "мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала.
Ранее Европейская федерация журналистов (EFJ) и Международная федерация журналистов (IFJ), отвечая на вопрос РИА Новости, заявили, что обеспокоены решением об аннулировании лицензии канала, считают его непропорциональным, а также расценили такой шаг как нарушающий европейские стандарты свободы СМИ.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Офис телеканала Дождь (признан в России СМИ-иноагентом) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 03:19
Главред "Дождя"* опроверг информацию о возвращении уволенных сотрудников
 
УкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Санкции в отношении России
 
 
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