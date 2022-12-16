https://ria.ru/20221216/dozhd-1839293977.html

Латвийский TV3 расторгнет договор аренды с "Дождем"*

Латвийский TV3 расторгнет договор аренды с "Дождем"* - РИА Новости, 16.12.2022

Латвийский TV3 расторгнет договор аренды с "Дождем"*

Латвийский телеканал TV3, из помещений которого вел трансляции телеканал "Дождь"* (признан в России СМИ-иноагентом), разорвет с ним договор аренды, сообщает в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:27

2022-12-16T19:27

2022-12-16T19:27

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Латвийский телеканал TV3, из помещений которого вел трансляции телеканал "Дождь"* (признан в России СМИ-иноагентом), разорвет с ним договор аренды, сообщает в пятницу портал Delfi со ссылкой на представителя TV3 Карлиса Познякова. "На основании решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию "Дождю*" мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения для носителя, в связи с чем договор аренды будет расторгнут и помещение планируется освободить в январе", - сообщил порталу Позняков. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Коростелев в ходе эфира сказал, что "мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала. Ранее Европейская федерация журналистов (EFJ) и Международная федерация журналистов (IFJ), отвечая на вопрос РИА Новости, заявили, что обеспокоены решением об аннулировании лицензии канала, считают его непропорциональным, а также расценили такой шаг как нарушающий европейские стандарты свободы СМИ. Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221207/zapad-1836932446.html

https://ria.ru/20221208/dozhd-1837100638.html

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украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии