https://ria.ru/20221216/donetsk-1839297549.html

Украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из "Града" - РИА Новости, 16.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили еще 15 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:46

2022-12-16T19:46

2022-12-16T19:46

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что в 17.04 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из "Града". Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. В четверг украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.

https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839188340.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины