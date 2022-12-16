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Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/donetsk-1839066862.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов
Украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:34
2022-12-16T09:34
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.10 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 8.55 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 8.57 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов такого же калибра.Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839061991.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/obstrel-1839062580.html
донецк
кировский район
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алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
09:34 16.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:02Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство добавило, что в 9.10 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 8.55 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 8.57 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов такого же калибра.
Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:06В России
В ЛНР заявили о погибших при обстреле украинскими войсками города Сватово
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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