https://ria.ru/20221216/donetsk-1839066862.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов
Украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:34
2022-12-16T09:34
2022-12-16T09:34
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.10 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 8.55 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 8.57 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов такого же калибра.Накануне украинские войска выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839061991.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/obstrel-1839062580.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов натовского калибра