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Бойцы ЛНР уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/donbass-1839075556.html
Бойцы ЛНР уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении
Бойцы ЛНР уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении - РИА Новости, 16.12.2022
Бойцы ЛНР уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении
Бойцы Второго армейского корпуса Луганской Народной Республики уничтожили цели, которые мешали их продвижению на лисичанском участке фронта, сообщил журналистам РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:25
2022-12-16T11:18
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 16 дек — РИА Новости. Бойцы Второго армейского корпуса Луганской Народной Республики уничтожили цели, которые мешали их продвижению на лисичанском участке фронта, сообщил журналистам командир батальона соединения с позывным Чечен.Он также рассказал, как его бойцы работают с зенитно-артиллерийским комплексом С-60."Ребята на практике уже показали, что С-60 — достойная пушка наша советских времен и которая очень хорошо поражает противника", — заявил командир.По его словам, солдаты используют выездной принцип работы, чтобы избежать огневого поражения со стороны ВСУ."Надо уважать их тоже в этом плане", — пояснил командир.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что практически вся территория республики находится под контролем ВС России, за исключением примерно одного процента, в том числе населенного пункта Белогоровка на лисичанском участке фронта.
https://ria.ru/20221215/snayper-1838998920.html
https://ria.ru/20221214/bpla-1838488630.html
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Дарья Буймова
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60
в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы рф
В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
10:25 16.12.2022 (обновлено: 11:18 16.12.2022)
 
Бойцы ЛНР уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении

Бойцы ЛНР при помощи С-60 уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 16 дек — РИА Новости. Бойцы Второго армейского корпуса Луганской Народной Республики уничтожили цели, которые мешали их продвижению на лисичанском участке фронта, сообщил журналистам командир батальона соединения с позывным Чечен.
Он также рассказал, как его бойцы работают с зенитно-артиллерийским комплексом С-60.
Снайпер на позиции во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Кадыров показал кадры с уничтожением двух бойцов ВСУ снайперским огнем
"Ребята на практике уже показали, что С-60 — достойная пушка наша советских времен и которая очень хорошо поражает противника", — заявил командир.
По его словам, солдаты используют выездной принцип работы, чтобы избежать огневого поражения со стороны ВСУ.
"Надо уважать их тоже в этом плане", — пояснил командир.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что практически вся территория республики находится под контролем ВС России, за исключением примерно одного процента, в том числе населенного пункта Белогоровка на лисичанском участке фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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