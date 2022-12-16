https://ria.ru/20221216/donbass-1839075556.html

Бойцы ЛНР уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении

Бойцы ЛНР уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении - РИА Новости, 16.12.2022

Бойцы ЛНР уничтожили цели, мешающие продвижению на Лисичанском направлении

Бойцы Второго армейского корпуса Луганской Народной Республики уничтожили цели, которые мешали их продвижению на лисичанском участке фронта, сообщил журналистам РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:25

2022-12-16T10:25

2022-12-16T11:18

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 16 дек — РИА Новости. Бойцы Второго армейского корпуса Луганской Народной Республики уничтожили цели, которые мешали их продвижению на лисичанском участке фронта, сообщил журналистам командир батальона соединения с позывным Чечен.Он также рассказал, как его бойцы работают с зенитно-артиллерийским комплексом С-60."Ребята на практике уже показали, что С-60 — достойная пушка наша советских времен и которая очень хорошо поражает противника", — заявил командир.По его словам, солдаты используют выездной принцип работы, чтобы избежать огневого поражения со стороны ВСУ."Надо уважать их тоже в этом плане", — пояснил командир.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что практически вся территория республики находится под контролем ВС России, за исключением примерно одного процента, в том числе населенного пункта Белогоровка на лисичанском участке фронта.

https://ria.ru/20221215/snayper-1838998920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы рф