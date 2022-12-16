https://ria.ru/20221216/donbass-1839070351.html

В ЛНР с конца февраля из-за украинской агрессии погибли 152 человека

В ЛНР с конца февраля из-за украинской агрессии погибли 152 человека - РИА Новости, 16.12.2022

В ЛНР с конца февраля из-за украинской агрессии погибли 152 человека

В Луганской Народной Республике с конца февраля из-за украинской агрессии погибли 152 человека, 425 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:56

2022-12-16T09:56

2022-12-16T10:09

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

сцкк

украина

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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с конца февраля из-за украинской агрессии погибли 152 человека, 425 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 577 мирных жителей, из которых 152 человека погибли и 425 получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале."В результате обстрелов 21 ребенок погиб и 29 получили ранения", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что за этот период украинские войска 1313 раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения, выпустив более 11 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (569 ракет), РСЗО ("Град", "Ураган", "Смерч") – 2761 снаряд, 155-миллиметровых артиллерийских орудий (185 снарядов), а также был зафиксирован случай применения двух ударных БПЛА американского производства.Кроме того, разрушены и повреждены 3539 домостроений в 80 населенных пунктах. Повреждены 390 объектов гражданской инфраструктуры, включая 90 образовательных и 17 медицинских учреждений.

https://ria.ru/20221215/obstrel-1838984497.html

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838499168.html

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская народная республика, сцкк, украина