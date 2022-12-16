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Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год - РИА Новости, 16.12.2022
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Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год
Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год - РИА Новости, 16.12.2022
Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год
Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:34
2022-12-16T03:36
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.Документ, который уже набрал 79 из ста голосов, поступит на подпись президента Джо Байдена.Оборонный бюджет увеличивает ассигнования до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году.Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов - Украине. Еще шесть миллиардов пойдут на сдерживание России в Европе.Многостраничный документ предписывает добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией, запрещает обменивать с российской стороной информацией о противоракетной обороне.
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В мире, США
03:34 16.12.2022 (обновлено: 03:36 16.12.2022)
 
Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год

Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов

© AP Photo / Boris GrdanoskiАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Boris Grdanoski
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Документ, который уже набрал 79 из ста голосов, поступит на подпись президента Джо Байдена.
Оборонный бюджет увеличивает ассигнования до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году.
Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов - Украине. Еще шесть миллиардов пойдут на сдерживание России в Европе.
Многостраничный документ предписывает добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией, запрещает обменивать с российской стороной информацией о противоракетной обороне.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 17:10Сказано в эфире
Военный эксперт: США выделили безумные деньги на оборону. Но на оборону ли?
 
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