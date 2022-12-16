https://ria.ru/20221216/byudzhet-1839041103.html

Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год

Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год - РИА Новости, 16.12.2022

Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год

Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:34

2022-12-16T03:34

2022-12-16T03:36

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.Документ, который уже набрал 79 из ста голосов, поступит на подпись президента Джо Байдена.Оборонный бюджет увеличивает ассигнования до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году.Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов - Украине. Еще шесть миллиардов пойдут на сдерживание России в Европе.Многостраничный документ предписывает добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией, запрещает обменивать с российской стороной информацией о противоракетной обороне.

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/oborona-1837014881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша