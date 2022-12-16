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В Борисполе ввели аварийный режим работы критической инфрастуктуры - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/borispol-1839086926.html
В Борисполе ввели аварийный режим работы критической инфрастуктуры
В Борисполе ввели аварийный режим работы критической инфрастуктуры - РИА Новости, 16.12.2022
В Борисполе ввели аварийный режим работы критической инфрастуктуры
В Борисполе под Киевом ввели аварийный режим работы критической инфраструктуры, сообщили власти. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:16
2022-12-16T11:39
специальная военная операция на украине
борисполь
киевская область
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Борисполе под Киевом ввели аварийный режим работы критической инфраструктуры, сообщили власти.В Борисполе Киевской области находится крупнейший на территории Украины аэропорт."Город переходит на аварийный режим работы. Критическая инфраструктура будет работать на генераторах. Воду будут подавать по графику с 6.00 до 9.00, 18.00 до 21.00 (7.00-10.00, 19.00-22.00 мск)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Бориспольской общины.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839086043.html
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борисполь, киевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Борисполь, Киевская область, В мире
11:16 16.12.2022 (обновлено: 11:39 16.12.2022)
 
В Борисполе ввели аварийный режим работы критической инфрастуктуры

В Борисполе в Киевской области ввели аварийный режим работы критической инфрастуктуры

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Борисполе под Киевом ввели аварийный режим работы критической инфраструктуры, сообщили власти.
В Борисполе Киевской области находится крупнейший на территории Украины аэропорт.
Киевский метрополитен - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:10
В Киеве частично остановилось метро
"Город переходит на аварийный режим работы. Критическая инфраструктура будет работать на генераторах. Воду будут подавать по графику с 6.00 до 9.00, 18.00 до 21.00 (7.00-10.00, 19.00-22.00 мск)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Бориспольской общины.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
10:31Специальная военная операция на Украине
Харьков полностью обесточен
 
Специальная военная операция на УкраинеБориспольКиевская областьВ мире
 
 
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