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Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность - РИА Новости, 16.12.2022
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Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность
Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность - РИА Новости, 16.12.2022
Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность
Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск с рабочим визитом и проведет переговоры с Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:14
2022-12-16T10:14
в мире
минск
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
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МИНСК, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск с рабочим визитом и проведет переговоры с Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера."Президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы", — указано в релизе.Планируется, что Путин и Лукашенко подробно обсудят реализацию союзных программ, торгово-экономическое сотрудничество и импортозамещение.Важной темой остается взаимодействие в энергетической сфере.Встреча на высшем уровне пройдет в Дворце независимости. Сначала запланированы переговоры в расширенном составе с участием президентов, членов правительств, глав ведомств.Затем лидеры двух стран будут общаться в формате один на один. После этого, как ожидается, они сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20221215/belorussiya-1838765017.html
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в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
09:14 16.12.2022 (обновлено: 10:14 16.12.2022)
 
Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность

Президент Путин 19 декабря приедет в Минск и обсудит с Лукашенко вопросы безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МИНСК, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск с рабочим визитом и проведет переговоры с Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы", — указано в релизе.
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Планируется, что Путин и Лукашенко подробно обсудят реализацию союзных программ, торгово-экономическое сотрудничество и импортозамещение.
Важной темой остается взаимодействие в энергетической сфере.
Встреча на высшем уровне пройдет в Дворце независимости. Сначала запланированы переговоры в расширенном составе с участием президентов, членов правительств, глав ведомств.
Затем лидеры двух стран будут общаться в формате один на один. После этого, как ожидается, они сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
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