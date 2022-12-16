https://ria.ru/20221216/bezopasnost-1839064309.html

Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность

Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность - РИА Новости, 16.12.2022

Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность

Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск с рабочим визитом и проведет переговоры с Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:14

2022-12-16T09:14

2022-12-16T10:14

в мире

минск

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

россия

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МИНСК, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск с рабочим визитом и проведет переговоры с Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера."Президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы", — указано в релизе.Планируется, что Путин и Лукашенко подробно обсудят реализацию союзных программ, торгово-экономическое сотрудничество и импортозамещение.Важной темой остается взаимодействие в энергетической сфере.Встреча на высшем уровне пройдет в Дворце независимости. Сначала запланированы переговоры в расширенном составе с участием президентов, членов правительств, глав ведомств.Затем лидеры двух стран будут общаться в формате один на один. После этого, как ожидается, они сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20221215/belorussiya-1838765017.html

https://ria.ru/20221211/bezopasnost-1837917504.html

минск

белоруссия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия