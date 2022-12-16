https://ria.ru/20221216/belorussiya-1839139794.html
Лукашенко хочет обсудить с Путиным проблемные моменты союзных программ
Лукашенко хочет обсудить с Путиным проблемные моменты союзных программ - РИА Новости, 16.12.2022
Лукашенко хочет обсудить с Путиным проблемные моменты союзных программ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реализовано около 60% мероприятий союзных программ с РФ по углублению экономической интеграции, темпы... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:32
2022-12-16T13:32
2022-12-16T16:35
александр лукашенко
россия
белоруссия
минск
в мире
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реализовано около 60% мероприятий союзных программ с РФ по углублению экономической интеграции, темпы неплохие, но нужно снять накопившиеся проблемные моменты. "Мы с президентом Путиным утвердили эти программы и поручили нашим правительствам, министрам, специалистам действовать в рамках этих программ. Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из этих программ. Это неплохие темпы. Но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. По его словам, так произошло "не потому, что они плохие специалисты, а потому, что это вопросы президентов". "По конституциям России и Беларуси это наши вопросы с Путиным. И мы договорились полгода назад с Владимиром Владимировичем, что в конце года мы встретимся и решим все накопившиеся вопросы. Вот, как у нас принято по-журналистски говорить, конспирология всех проблем и особенностей будущих наших переговоров (глав Белоруссии и России 19 декабря в Минске – ред.)", - добавил Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что особенность предстоящих переговоров с Путиным в том, что они ранее договаривались в конце года встретиться и снять ряд накопившихся проблемных вопросов, возникших при реализации 28 союзных программ. Кроме того, он обратил внимание, что ранее в течение года на встречах президенты обсуждали вопросы тактического характера. "От этого никуда было не деться, поскольку против России и Беларуси были введены страшные, можно сказать, санкции. Против России вроде аж около 900 каких-то там... Ну, а против нас заодно, чтобы через нас, как они говорят (на Западе – ред.), Россия не могла обойти эти санкции. Поэтому нам пришлось в течение года встречаться и реагировать на ту ситуацию, которая складывалась в результате давления на нас коллективного Запада. То есть это были вопросы текущего тактического в основном характера. Хотя мы на каждой встрече через эти вопросы пытались заглянуть в будущее", - рассказал Лукашенко. На предстоящей встрече в Минске, по его словам, главы государств обсудят в первую очередь вопросы стратегического характера.
https://ria.ru/20221216/gaz-1839138596.html
https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839117619.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, россия, белоруссия, минск, в мире
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Минск, В мире, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
13:32 16.12.2022 (обновлено: 16:35 16.12.2022)
Лукашенко хочет обсудить с Путиным проблемные моменты союзных программ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал снять проблемные моменты союзных программ
МИНСК, 16 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что реализовано около 60% мероприятий союзных программ с РФ по углублению экономической интеграции, темпы неплохие, но нужно снять накопившиеся проблемные моменты.
"Мы с президентом Путиным утвердили эти программы и поручили нашим правительствам, министрам, специалистам действовать в рамках этих программ. Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из этих программ. Это неплохие темпы. Но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
По его словам, так произошло "не потому, что они плохие специалисты, а потому, что это вопросы президентов". "По конституциям России и Беларуси это наши вопросы с Путиным. И мы договорились полгода назад с Владимиром Владимировичем, что в конце года мы встретимся и решим все накопившиеся вопросы. Вот, как у нас принято по-журналистски говорить, конспирология всех проблем и особенностей будущих наших переговоров (глав Белоруссии и России 19 декабря в Минске
– ред.)", - добавил Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что особенность предстоящих переговоров с Путиным в том, что они ранее договаривались в конце года встретиться и снять ряд накопившихся проблемных вопросов, возникших при реализации 28 союзных программ.
Кроме того, он обратил внимание, что ранее в течение года на встречах президенты обсуждали вопросы тактического характера. "От этого никуда было не деться, поскольку против России и Беларуси были введены страшные, можно сказать, санкции. Против России вроде аж около 900 каких-то там... Ну, а против нас заодно, чтобы через нас, как они говорят (на Западе – ред.), Россия не могла обойти эти санкции. Поэтому нам пришлось в течение года встречаться и реагировать на ту ситуацию, которая складывалась в результате давления на нас коллективного Запада. То есть это были вопросы текущего тактического в основном характера. Хотя мы на каждой встрече через эти вопросы пытались заглянуть в будущее", - рассказал Лукашенко.
На предстоящей встрече в Минске, по его словам, главы государств обсудят в первую очередь вопросы стратегического характера.