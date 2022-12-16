https://ria.ru/20221216/belorussiya-1839139794.html

Лукашенко хочет обсудить с Путиным проблемные моменты союзных программ

Лукашенко хочет обсудить с Путиным проблемные моменты союзных программ - РИА Новости, 16.12.2022

Лукашенко хочет обсудить с Путиным проблемные моменты союзных программ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реализовано около 60% мероприятий союзных программ с РФ по углублению экономической интеграции, темпы... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:32

2022-12-16T13:32

2022-12-16T16:35

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реализовано около 60% мероприятий союзных программ с РФ по углублению экономической интеграции, темпы неплохие, но нужно снять накопившиеся проблемные моменты. "Мы с президентом Путиным утвердили эти программы и поручили нашим правительствам, министрам, специалистам действовать в рамках этих программ. Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из этих программ. Это неплохие темпы. Но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. По его словам, так произошло "не потому, что они плохие специалисты, а потому, что это вопросы президентов". "По конституциям России и Беларуси это наши вопросы с Путиным. И мы договорились полгода назад с Владимиром Владимировичем, что в конце года мы встретимся и решим все накопившиеся вопросы. Вот, как у нас принято по-журналистски говорить, конспирология всех проблем и особенностей будущих наших переговоров (глав Белоруссии и России 19 декабря в Минске – ред.)", - добавил Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что особенность предстоящих переговоров с Путиным в том, что они ранее договаривались в конце года встретиться и снять ряд накопившихся проблемных вопросов, возникших при реализации 28 союзных программ. Кроме того, он обратил внимание, что ранее в течение года на встречах президенты обсуждали вопросы тактического характера. "От этого никуда было не деться, поскольку против России и Беларуси были введены страшные, можно сказать, санкции. Против России вроде аж около 900 каких-то там... Ну, а против нас заодно, чтобы через нас, как они говорят (на Западе – ред.), Россия не могла обойти эти санкции. Поэтому нам пришлось в течение года встречаться и реагировать на ту ситуацию, которая складывалась в результате давления на нас коллективного Запада. То есть это были вопросы текущего тактического в основном характера. Хотя мы на каждой встрече через эти вопросы пытались заглянуть в будущее", - рассказал Лукашенко. На предстоящей встрече в Минске, по его словам, главы государств обсудят в первую очередь вопросы стратегического характера.

https://ria.ru/20221216/gaz-1839138596.html

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Дарья Буймова

александр лукашенко, россия, белоруссия, минск, в мире