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Банки России не планируют массово отключать переводы в банкоматах - РИА Новости, 16.12.2022
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Банки России не планируют массово отключать переводы в банкоматах
Банки России не планируют массово отключать переводы в банкоматах - РИА Новости, 16.12.2022
Банки России не планируют массово отключать переводы в банкоматах
Российские банки пока не планируют массово отказываться от денежных переводов через банкоматы, несмотря на относительно небольшой интерес клиентов к этой... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T05:16
2022-12-16T05:16
экономика
технологии
россия
сбербанк россии
втб
московский кредитный банк
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские банки пока не планируют массово отказываться от денежных переводов через банкоматы, несмотря на относительно небольшой интерес клиентов к этой услуге, показал опрос РИА Новости.Ранее в четверг корреспондент РИА Новости выяснил, что Сбербанк отключил переводы средств в другие банки через банкоматы, теперь самому это можно сделать только в "Сбербанк онлайн". В колл-центре РИА Новости пояснили, что осуществить эту операцию через банкомат больше нельзя. На сайте банка также указано только два способа перевода средств на карту клиенту другой кредитной организации - через приложение и веб-версию "Сбербанк онлайн"."В ВТБ сервис переводов в сторонние банки через устройства самообслуживания доступен в полном объеме. Наряду с онлайн-банком он дает возможность клиентам оперативно осуществлять переводы наиболее удобным для него способом", - отметили в кредитной организации.В банкоматах банка "Русский Стандарт" есть возможность переводов в другой банк как наличными, так и с карт, включая карты сторонних банков. Несмотря на то, что такие переводы доступны также клиентам и в мобильном банке, отказываться в ближайшее время от подобного сервиса в банкоматах не планируют. Такой сервис есть и у Московского кредитного банка, однако там отмечают, что интерес клиентов к нему снижается. "По нашим оценкам, люди скорее предпочитают совершать операции дистанционно, чем в устройствах самообслуживания", - пояснили в МКБ.Также перевести деньги через устройство самообслуживания можно в Новикомбанке, МТС-банке, "Уралсибе", Промсвязьбанке и банке "Зенит". Представители трех последних организаций также отметили, что интерес клиентов к этому сервису умеренный: все-таки основным средством перевода является онлайн-банк. В пресс-службах Совкомбанка и Альфа-банка сообщили, что таких переводов у них нет.
https://ria.ru/20221215/bankomaty-1838809833.html
https://ria.ru/20221212/alfa-bank-1838131034.html
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экономика, технологии, россия, сбербанк россии, втб, московский кредитный банк
Экономика, Технологии, Россия, Сбербанк России, ВТБ, Московский кредитный банк
05:16 16.12.2022
 
Банки России не планируют массово отключать переводы в банкоматах

Банки России не будут массово отключать переводы в банкоматах, несмотря на низкий спрос

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКлиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате
Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские банки пока не планируют массово отказываться от денежных переводов через банкоматы, несмотря на относительно небольшой интерес клиентов к этой услуге, показал опрос РИА Новости.
Ранее в четверг корреспондент РИА Новости выяснил, что Сбербанк отключил переводы средств в другие банки через банкоматы, теперь самому это можно сделать только в "Сбербанк онлайн". В колл-центре РИА Новости пояснили, что осуществить эту операцию через банкомат больше нельзя. На сайте банка также указано только два способа перевода средств на карту клиенту другой кредитной организации - через приложение и веб-версию "Сбербанк онлайн".
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:15
"Сбер" объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы
ВТБ сервис переводов в сторонние банки через устройства самообслуживания доступен в полном объеме. Наряду с онлайн-банком он дает возможность клиентам оперативно осуществлять переводы наиболее удобным для него способом", - отметили в кредитной организации.
В банкоматах банка "Русский Стандарт" есть возможность переводов в другой банк как наличными, так и с карт, включая карты сторонних банков. Несмотря на то, что такие переводы доступны также клиентам и в мобильном банке, отказываться в ближайшее время от подобного сервиса в банкоматах не планируют. Такой сервис есть и у Московского кредитного банка, однако там отмечают, что интерес клиентов к нему снижается. "По нашим оценкам, люди скорее предпочитают совершать операции дистанционно, чем в устройствах самообслуживания", - пояснили в МКБ.
Также перевести деньги через устройство самообслуживания можно в Новикомбанке, МТС-банке, "Уралсибе", Промсвязьбанке и банке "Зенит". Представители трех последних организаций также отметили, что интерес клиентов к этому сервису умеренный: все-таки основным средством перевода является онлайн-банк. В пресс-службах Совкомбанка и Альфа-банка сообщили, что таких переводов у них нет.
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 16:58
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ЭкономикаТехнологииРоссияСбербанк РоссииВТБМосковский кредитный банк
 
 
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