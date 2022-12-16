https://ria.ru/20221216/banki-1839213572.html
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.12.2022
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Совет Европейского союза утвердил девятый пакет санкций против России. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:49
2022-12-16T15:49
2022-12-16T16:57
экономика
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Совет Европейского союза утвердил девятый пакет санкций против России.Так, ограничения коснулись российских СМИ.Отмечается, что, в соответствии с Хартией Евросоюза об основных правах, меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания. Так, журналисты, например, смогут проводить исследования и интервью.Кроме того, Брюссель ввел полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов, добавив его в список российских государственных или контролируемых государством организаций, и заморозил активы еще двух банков.Евросоюз также запретил оказание Москве услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.Брюссель также усилил санкции против авиационной сферы.Помимо этого, расширяются ограничения против российской энергетической отрасли. Теперь Брюссель запретил новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. Но ограничение не коснется деятельности, связанной с критически важным сырьем.Кроме того, новые санкции Брюсселя запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России.Совет также отметил, что ЕС придерживается твердой позиции по продовольственной безопасности, а европейские санкции не направлены против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Москвой.Брюссель усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839167519.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065959.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
15:49 16.12.2022 (обновлено: 16:57 16.12.2022)
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
ЕС заморозит активы двух российских банков, введет полный запрет на операции ВБРР
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Совет Европейского союза утвердил девятый пакет санкций против России.
Так, ограничения коснулись российских СМИ.
"В целях противодействия систематической международной кампании России по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала", — говорится в заявлении.
Отмечается, что, в соответствии с Хартией Евросоюза об основных правах, меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания. Так, журналисты, например, смогут проводить исследования и интервью.
Кроме того, Брюссель
ввел полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов
, добавив его в список российских государственных или контролируемых государством организаций, и заморозил активы еще двух банков.
Евросоюз также запретил оказание Москве услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.
Брюссель также усилил санкции против авиационной сферы.
"ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты", — также указывается в заявлении.
Помимо этого, расширяются ограничения против российской энергетической отрасли. Теперь Брюссель запретил новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. Но ограничение не коснется деятельности, связанной с критически важным сырьем.
Кроме того, новые санкции Брюсселя запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России.
Совет также отметил, что ЕС придерживается твердой позиции по продовольственной безопасности, а европейские санкции не направлены против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Москвой.
"Во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции было принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и делать доступными средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список", — указал Совет ЕС.
Брюссель усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.