https://ria.ru/20221216/banki-1839213572.html

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.12.2022

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

Совет Европейского союза утвердил девятый пакет санкций против России. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:49

2022-12-16T15:49

2022-12-16T16:57

экономика

россия

евросоюз

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Совет Европейского союза утвердил девятый пакет санкций против России.Так, ограничения коснулись российских СМИ.Отмечается, что, в соответствии с Хартией Евросоюза об основных правах, меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания. Так, журналисты, например, смогут проводить исследования и интервью.Кроме того, Брюссель ввел полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов, добавив его в список российских государственных или контролируемых государством организаций, и заморозил активы еще двух банков.Евросоюз также запретил оказание Москве услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.Брюссель также усилил санкции против авиационной сферы.Помимо этого, расширяются ограничения против российской энергетической отрасли. Теперь Брюссель запретил новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. Но ограничение не коснется деятельности, связанной с критически важным сырьем.Кроме того, новые санкции Брюсселя запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России.Совет также отметил, что ЕС придерживается твердой позиции по продовольственной безопасности, а европейские санкции не направлены ​​против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Москвой.Брюссель усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839167519.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839065959.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

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экономика, россия, евросоюз