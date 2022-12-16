https://ria.ru/20221216/aviakompanii-1839137451.html

Эксперт прокомментировал проблемы iFly с вылетами в Египет

Эксперт прокомментировал проблемы iFly с вылетами в Египет - РИА Новости, 16.12.2022

Эксперт прокомментировал проблемы iFly с вылетами в Египет

Попавшая в сложную ситуацию из-за рейсов в Египет авиакомпания iFly может перестроиться и продолжить работу, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:57

2022-12-16T13:57

2022-12-16T14:27

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Попавшая в сложную ситуацию из-за рейсов в Египет авиакомпания iFly может перестроиться и продолжить работу, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Авиакомпания не имеет столь масштабной задолженности, как некоторые перевозчики, ранее сошедшие с дистанции. Поэтому у нее есть теоретическая возможность перестроиться, найти новую рыночную нишу и продолжить операционную деятельность", – считает Пантелеев. По словам эксперта, "авиакомпания столкнулась с очень тяжёлой ситуацией, когда отсутствие в парке самолетов, не имеющих санкционных рисков и ограничений, не позволяет работать на привычных международных туристических маршрутах". Что касается текущих проблем, то они, считает эксперт, приведут к финансовым потерям, но это разовая ситуация. Урегулировать отношения с пассажирами вполне возможно. Важнее и сложнее другое – перестроить бизнес и маршрутную сеть, резюмировал Пантелеев.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.

https://ria.ru/20221216/ifly-1839120932.html

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, олег пантелеев, египет, иордания, ifly, "авиапорт", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)