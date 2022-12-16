https://ria.ru/20221216/aviakompanii-1839137451.html
Эксперт прокомментировал проблемы iFly с вылетами в Египет
Эксперт прокомментировал проблемы iFly с вылетами в Египет - РИА Новости, 16.12.2022
Эксперт прокомментировал проблемы iFly с вылетами в Египет
Попавшая в сложную ситуацию из-за рейсов в Египет авиакомпания iFly может перестроиться и продолжить работу, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:57
2022-12-16T13:57
2022-12-16T14:27
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Попавшая в сложную ситуацию из-за рейсов в Египет авиакомпания iFly может перестроиться и продолжить работу, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Авиакомпания не имеет столь масштабной задолженности, как некоторые перевозчики, ранее сошедшие с дистанции. Поэтому у нее есть теоретическая возможность перестроиться, найти новую рыночную нишу и продолжить операционную деятельность", – считает Пантелеев. По словам эксперта, "авиакомпания столкнулась с очень тяжёлой ситуацией, когда отсутствие в парке самолетов, не имеющих санкционных рисков и ограничений, не позволяет работать на привычных международных туристических маршрутах". Что касается текущих проблем, то они, считает эксперт, приведут к финансовым потерям, но это разовая ситуация. Урегулировать отношения с пассажирами вполне возможно. Важнее и сложнее другое – перестроить бизнес и маршрутную сеть, резюмировал Пантелеев.С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, олег пантелеев, египет, иордания, ifly, "авиапорт", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Олег Пантелеев, Египет, Иордания, iFly, "Авиапорт", Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
13:57 16.12.2022 (обновлено: 14:27 16.12.2022)
Эксперт прокомментировал проблемы iFly с вылетами в Египет
Эксперт: попавшая в сложную ситуацию с Египтом iFly сможет перестроиться
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Попавшая в сложную ситуацию из-за рейсов в Египет авиакомпания iFly может перестроиться и продолжить работу, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Авиакомпания не имеет столь масштабной задолженности, как некоторые перевозчики, ранее сошедшие с дистанции. Поэтому у нее есть теоретическая возможность перестроиться, найти новую рыночную нишу и продолжить операционную деятельность", – считает Пантелеев.
"Эта ситуация не стала следствием ошибок или недобросовестных действий менеджмента", – полагает он.
По словам эксперта, "авиакомпания столкнулась с очень тяжёлой ситуацией, когда отсутствие в парке самолетов, не имеющих санкционных рисков и ограничений, не позволяет работать на привычных международных туристических маршрутах".
Что касается текущих проблем, то они, считает эксперт, приведут к финансовым потерям, но это разовая ситуация. Урегулировать отношения с пассажирами вполне возможно. Важнее и сложнее другое – перестроить бизнес и маршрутную сеть, резюмировал Пантелеев.
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании
. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация
в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией
, но не предоставила необходимую информацию.