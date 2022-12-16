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Лидеры ЕС обсудили использование замороженных активов для Украины

Лидеры ЕС обсудили использование замороженных активов для Украины - РИА Новости, 16.12.2022

Лидеры ЕС обсудили использование замороженных активов для Украины

Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе обсудили использование замороженных российских активов для восстановления Украины и поручили Еврокомиссии и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T01:23

2022-12-16T01:23

2022-12-16T01:23

в мире

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украина

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе обсудили использование замороженных российских активов для восстановления Украины и поручили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю продолжить работу в этом направлении, говорится в опубликованных по итогам саммита ЕС документе.Лидеры ЕС также поддержали "дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления… в связи с войной против Украины".

https://ria.ru/20221216/vuchich-1839033179.html

украина

брюссель

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в мире, жозеп боррель, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет