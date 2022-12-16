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Лидеры ЕС обсудили использование замороженных активов для Украины - РИА Новости, 16.12.2022
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Лидеры ЕС обсудили использование замороженных активов для Украины
Лидеры ЕС обсудили использование замороженных активов для Украины - РИА Новости, 16.12.2022
Лидеры ЕС обсудили использование замороженных активов для Украины
Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе обсудили использование замороженных российских активов для восстановления Украины и поручили Еврокомиссии и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T01:23
2022-12-16T01:23
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе обсудили использование замороженных российских активов для восстановления Украины и поручили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю продолжить работу в этом направлении, говорится в опубликованных по итогам саммита ЕС документе.Лидеры ЕС также поддержали "дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления… в связи с войной против Украины".
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в мире, жозеп боррель, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
01:23 16.12.2022
 
Лидеры ЕС обсудили использование замороженных активов для Украины

Лидеры стран Евросоюза обсудили использование замороженных российских активов для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе обсудили использование замороженных российских активов для восстановления Украины и поручили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю продолжить работу в этом направлении, говорится в опубликованных по итогам саммита ЕС документе.
"Евросовет поручает Комиссии, верховному представителю и Совету ЕС продолжить работу (по использованию замороженных активов – ред.) в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - говорится в заявлении.
Лидеры ЕС также поддержали "дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления… в связи с войной против Украины".
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России
 
В миреЖозеп БоррельУкраинаБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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