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В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале
В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале - РИА Новости, 16.12.2022
В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале
Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в России в четвертом квартале, говорится в релизе ЦБ РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:47
2022-12-16T13:47
2022-12-16T13:47
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в России в четвертом квартале, говорится в релизе ЦБ РФ. "Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале", - сообщили в Банке России. Регулятор при этом отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. "Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях", - добавили в ЦБ. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале
ЦБ: оперативные индикаторы указывают на рост деловой активности в России в IV квартале