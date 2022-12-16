https://ria.ru/20221216/aktivnost-1839145566.html

В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале

В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале - РИА Новости, 16.12.2022

В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале

Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в России в четвертом квартале, говорится в релизе ЦБ РФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:47

2022-12-16T13:47

2022-12-16T13:47

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в России в четвертом квартале, говорится в релизе ЦБ РФ. "Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале", - сообщили в Банке России. Регулятор при этом отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. "Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях", - добавили в ЦБ. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.

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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)