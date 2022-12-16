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В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале - РИА Новости, 16.12.2022
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В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале
В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале - РИА Новости, 16.12.2022
В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале
Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в России в четвертом квартале, говорится в релизе ЦБ РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:47
2022-12-16T13:47
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в России в четвертом квартале, говорится в релизе ЦБ РФ. "Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале", - сообщили в Банке России. Регулятор при этом отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. "Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях", - добавили в ЦБ. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:47 16.12.2022
 
В ЦБ отметили рост деловой активности в России в IV квартале

ЦБ: оперативные индикаторы указывают на рост деловой активности в России в IV квартале

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в России в четвертом квартале, говорится в релизе ЦБ РФ.
"Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале", - сообщили в Банке России.
Регулятор при этом отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. "Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях", - добавили в ЦБ.
ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
13:35
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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