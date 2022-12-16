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ЕС позволит размораживать счета важных для торговли агропродукцией лиц - РИА Новости, 16.12.2022
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ЕС позволит размораживать счета важных для торговли агропродукцией лиц
ЕС позволит размораживать счета важных для торговли агропродукцией лиц - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС позволит размораживать счета важных для торговли агропродукцией лиц
Евросоюз в рамках девятого пакета ограничительных мер в отношении России вводит определенные отступления для ряда лиц, находящихся в санкционных списках, во... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:56
2022-12-16T16:19
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
экономика
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в рамках девятого пакета ограничительных мер в отношении России вводит определенные отступления для ряда лиц, находящихся в санкционных списках, во избежание сбоев в оплате сельскохозяйственной продукции, сообщает Совет ЕС.Ограничительные меры ЕС в связи отношении России не направлены ​​против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и РФ, отмечается в сообщении."С учетом твердой позиции Союза… бороться с отсутствием продовольственной безопасности во всем мире, а также во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции было принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и делать доступными средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список", - заявил Совет ЕС.
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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, экономика, совет ес
Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Экономика, Совет ЕС
15:56 16.12.2022 (обновлено: 16:19 16.12.2022)
 
ЕС позволит размораживать счета важных для торговли агропродукцией лиц

ЕС введет механизм разморозки счетов важных для торговли агропродукцией лиц

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в рамках девятого пакета ограничительных мер в отношении России вводит определенные отступления для ряда лиц, находящихся в санкционных списках, во избежание сбоев в оплате сельскохозяйственной продукции, сообщает Совет ЕС.
Ограничительные меры ЕС в связи отношении России не направлены ​​против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и РФ, отмечается в сообщении.
"С учетом твердой позиции Союза… бороться с отсутствием продовольственной безопасности во всем мире, а также во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции было принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и делать доступными средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список", - заявил Совет ЕС.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссияЭкономикаСовет ЕС
 
 
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