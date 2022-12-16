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"Россия" продолжит выполнять полеты из Пулково в Тобольск в 2023 году

"Россия" продолжит выполнять полеты из Пулково в Тобольск в 2023 году - РИА Новости, 16.12.2022

"Россия" продолжит выполнять полеты из Пулково в Тобольск в 2023 году

Аэрофлот открыл продажи авиабилетов на субсидированные рейсы "России" из Санкт-Петербурга в город Тобольск Тюменской области с 1 января 2023 года. Полеты будут... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:49

2022-12-16T16:49

2022-12-16T16:49

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажи авиабилетов на субсидированные рейсы "России" из Санкт-Петербурга в город Тобольск Тюменской области с 1 января 2023 года. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям.Вылет рейса SU/FV 6763 из Санкт-Петербурга в 13:00, прилет в Тобольск в 18:25. Вылет обратного рейса SU/FV 6764 в 19:25, прилет в 20:55. Время указано местное для каждого аэропорта."Россия" приглашает воспользоваться прямыми рейсами авиакомпании из Санкт-Петербурга в Тобольск и познакомиться с богатством духовного, культурного и исторического наследия нашей страны.Полеты из Санкт-Петербурга начались с летнего расписания 2022 года в рамках развития межрегионального авиасообщения. Рейсы в аэропорт Ремезов открывают новые возможности для местных жителей и содействуют развитию туристического потенциала города.Авиакомпания "Россия" на воздушной линии Санкт-Петербург – Тобольск будет эксплуатировать отечественные Суперджет 100, представленные в моноклассной компоновке – 100 мест по тарифу Эконом.Рейс Санкт-Петербург – Тобольск входит в перечень субсидируемых согласно Постановлению Правительства РФ N1242 от 25.12.2013. Развитие межрегиональных авиаперевозок по социально значимым маршрутам является одной из ключевых задач "России". Расширение программы субсидируемых рейсов будет способствовать развитию внутреннего туризма и обеспечит доступность направления для широкого круга пассажиров.Присвоение воздушным судам имен великих городов страны - уникальный проект "России". В парке авиакомпании эксплуатируется лайнер Суперджет 100 "Тобольск", названный в честь сибирского города с многовековой историей, что содействует его имиджевому продвижению.Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия".Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы