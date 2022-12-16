https://ria.ru/20221216/aeroflot-1839194430.html

Группа "Аэрофлот" выполнила первые рейсы из Пулково в Стамбул и Самарканд

Группа "Аэрофлот" выполнила первые рейсы из Пулково в Стамбул и Самарканд - РИА Новости, 16.12.2022

Группа "Аэрофлот" выполнила первые рейсы из Пулково в Стамбул и Самарканд

Группа "Аэрофлот" открыла прямые регулярные полёты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Самарканд. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:08

2022-12-16T15:08

2022-12-16T15:08

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МОСКВА, 16 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот".Группа "Аэрофлот" открыла прямые регулярные полёты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Самарканд.Собственные рейсы Аэрофлота из аэропорта Пулково в Стамбул выполняются на самолётах Boeing737-800 четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полёты в Самарканд под кодом SUосуществляет авиакомпания "Россия" (Группа "Аэрофлот") на лайнерах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты: на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555(Москва), 8-800-444-5555(звонок по России бесплатный), *555(для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" —45,8 млн.Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы