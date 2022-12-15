https://ria.ru/20221215/zakonoproekt-1838900203.html
ГД приняла во II чтении законопроект об информационной системе страхования
ГД приняла во II чтении законопроект об информационной системе страхования - РИА Новости, 15.12.2022
ГД приняла во II чтении законопроект об информационной системе страхования
Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИСС) под управлением "дочки" Банка... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:42
2022-12-15T14:42
2022-12-15T14:42
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИСС) под управлением "дочки" Банка России. Третье чтение запланировано на 20 декабря.Сейчас в России существует несколько отдельных информационных систем по разным видам страхования, и каждая работает по своим правилам. АИСС будет работать по единым правилам и содержать информацию об осуществлении страхования, за исключением информации об обязательном медицинском и обязательном государственном страховании. Сведения, составляющие гостайну, не будут представляться в АИСС. Оператором системы станет юрлицо, 100% акций которого будут принадлежать Банку России.АИСС будет содержать информацию об объектах страхования (за рядом исключений), о страховщиках, страхователях, застрахованных лицах, страховых случаях, рисках, суммах, премиях, выплатах и т.д. При этом представление информации в эту систему не будет нарушать тайну страхования, служебную, налоговую или коммерческую тайну. Страховщики будут представлять в АИСС информацию в случае, если такая обязанность установлена федеральными законами, а по видам добровольного страхования - также в случае, если она установлена ЦБ.Законопроект содержит открытый перечень пользователей АИСС. Причем ее пользователями смогут стать не только сами страховщики, но и их профобъединения, а также саморегулируемые организации финансового рынка, объединяющие общества взаимного страхования или российские и иностранные организации, заключившие с оператором системы договор или соглашение.При этом страховщикам информация из АИСС будет предоставляться за плату: годовой тариф для них не может превышать 0,4% совокупной годовой страховой премии по обязательным видам страхования, информация о которых содержится в этой системе. А если страховщик превысит среднее количество запросов, для каждого последующего обращения к тарифу будет применен повышающий коэффициент.Лица, информация о которых содержится в АИСС, смогут бесплатно получать ее для ознакомления в электронной форме, а на бумажном носителе - не более двух раз в год. Причем для физлиц допускается возможность получать эти сведения через единый портал госуслуг. При этом оператор АИСС для их идентификации вправе использовать единую систему идентификации и аутентификации и единую информационную систему персональных данных.Предполагается, что закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования. При этом нормы об обеспечении взаимодействия АИСС с единым порталом госуслуг и о предоставлении в АИСС информации страховщиками, осуществляющими страхование автотранспортных средств и жилья, начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Ряд изменений, в том числе о предоставлении информации по запросам и тарифам за такую услугу, об использовании АИСС для обмена информацией при прямом возмещении убытков, вступит в силу с 1 октября 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ГД приняла во II чтении законопроект об информационной системе страхования
Госдума приняла во II чтении законопроект о создании информационной системы страхования
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИСС) под управлением "дочки" Банка России. Третье чтение запланировано на 20 декабря.
Сейчас в России существует несколько отдельных информационных систем по разным видам страхования, и каждая работает по своим правилам. АИСС будет работать по единым правилам и содержать информацию об осуществлении страхования, за исключением информации об обязательном медицинском и обязательном государственном страховании. Сведения, составляющие гостайну, не будут представляться в АИСС. Оператором системы станет юрлицо, 100% акций которого будут принадлежать Банку России.
АИСС будет содержать информацию об объектах страхования (за рядом исключений), о страховщиках, страхователях, застрахованных лицах, страховых случаях, рисках, суммах, премиях, выплатах и т.д. При этом представление информации в эту систему не будет нарушать тайну страхования, служебную, налоговую или коммерческую тайну. Страховщики будут представлять в АИСС информацию в случае, если такая обязанность установлена федеральными законами, а по видам добровольного страхования - также в случае, если она установлена ЦБ
.
Законопроект содержит открытый перечень пользователей АИСС. Причем ее пользователями смогут стать не только сами страховщики, но и их профобъединения, а также саморегулируемые организации финансового рынка, объединяющие общества взаимного страхования или российские и иностранные организации, заключившие с оператором системы договор или соглашение.
При этом страховщикам информация из АИСС будет предоставляться за плату: годовой тариф для них не может превышать 0,4% совокупной годовой страховой премии по обязательным видам страхования, информация о которых содержится в этой системе. А если страховщик превысит среднее количество запросов, для каждого последующего обращения к тарифу будет применен повышающий коэффициент.
Лица, информация о которых содержится в АИСС, смогут бесплатно получать ее для ознакомления в электронной форме, а на бумажном носителе - не более двух раз в год. Причем для физлиц допускается возможность получать эти сведения через единый портал госуслуг. При этом оператор АИСС для их идентификации вправе использовать единую систему идентификации и аутентификации и единую информационную систему персональных данных.
Предполагается, что закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования. При этом нормы об обеспечении взаимодействия АИСС с единым порталом госуслуг и о предоставлении в АИСС информации страховщиками, осуществляющими страхование автотранспортных средств и жилья, начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Ряд изменений, в том числе о предоставлении информации по запросам и тарифам за такую услугу, об использовании АИСС для обмена информацией при прямом возмещении убытков, вступит в силу с 1 октября 2024 года.