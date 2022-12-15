https://ria.ru/20221215/zakon-1838969241.html

Журналисты раскритиковали украинский закон о медиа, пишут СМИ

Журналисты раскритиковали украинский закон о медиа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022

Журналисты раскритиковали украинский закон о медиа, пишут СМИ

Украинские журналисты и международные группы по защите свободы прессы раскритиковали законопроект о медиа, принятый на этой неделе парламентом Украины, пишет... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:40

2022-12-15T17:40

2022-12-15T17:40

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинские журналисты и международные группы по защите свободы прессы раскритиковали законопроект о медиа, принятый на этой неделе парламентом Украины, пишет газета New York Times.Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил во вторник, что Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа. По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.По данным газеты, сторонники законопроекта утверждают, что он поможет стране соответствовать критериям членства в ЕС, тогда как украинские журналисты и международные группы по защите свободы прессы опасаются, что он "будет угрожать свободе слова и печати".Отмечается, что украинские журналисты заявили, что новый закон "выходит далеко за рамки того, что требует Европейский союз". Журналисты обвинили правительство в использовании обязательств, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС, "в качестве предлога для усиления контроля над прессой", говорится в материале издания.Газета напоминает, что комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), некоммерческая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, в сентябре призвала украинских законодателей отменить законопроект, заявив, что он "ужесточает государственный контроль над информацией в то время, когда граждане нуждаются в ней больше всего".

https://ria.ru/20221215/smi-1838830213.html

https://ria.ru/20221214/preimuschestvo-1838746409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, евросоюз, верховная рада украины