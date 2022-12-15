https://ria.ru/20221215/yaroslavl-1838916915.html

Правительство Ярославской области оборудует многоквартирные дома пандусами

Правительство Ярославской области оборудует многоквартирные дома пандусами - РИА Новости, 15.12.2022

Правительство Ярославской области оборудует многоквартирные дома пандусами

Правительство Ярославской области в 2023 году направит на оборудование многоквартирных домов пандусами 10 миллионов рублей, в семь раз больше, чем в этом году,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:32

2022-12-15T15:32

2022-12-15T15:32

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области в 2023 году направит на оборудование многоквартирных домов пандусами 10 миллионов рублей, в семь раз больше, чем в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.Сообщается, что в четверг в Ярославской облдуме состоялось рассмотрение проекта бюджета региона на 2023-2025 годы."На оборудование многоквартирных домов пандусами для маломобильных групп населения правительством региона будет направлено 10 миллионов рублей – в семь раз больше, чем в этом году", - говорится в сообщении.По словам губернатора региона Михаила Евраева, это произойдет благодаря изменению правил программы."Ранее она (программа – ред.) предусматривала софинансирование области и муниципальных образований в размере 50 на 50. Теперь 90% нагрузки возьмет регион. Это позволит существенно улучшить среду для людей с ограниченными возможностями", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Более 600 миллионов рублей также будет направлено на ремонт 90-100 придомовых территорий с установкой детских и спортивных площадок по губернаторской программе "Наши дворы"."Все обещания, которые мы давали по дворам в этом году, выполнили. Сделали 318 дворов и, наверное, заняли первое место в стране по этому показателю. Это полноценные дворы, со спортивными и детскими площадками. Оборудование их видеокамерами значительно улучшило вопросы безопасности. При помощи систем видеонаблюдения уже раскрыт целый ряд правонарушений", - подчеркнул губернатор.В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" правительством области будет проведено благоустройство 43 общественных территорий. По словам Михаила Евраева, все проекты прошли защиту. "Стояла задача, чтобы каждое общественное пространство имело свое лицо, свою изюминку. И спасибо студентам-архитекторам за их работу", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20221215/modernizatsiya-1838906900.html

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ярославская область

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ярославская область