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Премьер Косово подал заявку на вступление в ЕС - РИА Новости, 15.12.2022
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Премьер Косово подал заявку на вступление в ЕС
Премьер Косово подал заявку на вступление в ЕС - РИА Новости, 15.12.2022
Премьер Косово подал заявку на вступление в ЕС
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в четверг передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:07
2022-12-15T17:10
в мире
альбин курти
александр вучич
приштина
чехия
совет евросоюза
микулаш бек
нато
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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в четверг передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС, передает Радио и телевидение Косово."Премьер-министр Косово Альбин Курти прибыл в Прагу в Чешской Республике, чтобы подать ходатайство Косово о вступлении в Европейский союз. Его принял министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек", - заявил телеканал и разместил в соцсетях видео встречи.Президент Сербии Александр Вучич пообещал ранее, что после заседания правительства в четверг огласит ответ Сербии на подачу заявки самопровозглашенной республики Косово на вступление в ЕС и расскажет о запросе Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию.По его словам, некоторые государства ЕС, которые поддерживают заявку самопровозглашенного Косово на вступление в союз, нарушают пункт 49 Европейского договора, где условием вступления является обладание статусом европейского государства.Ранее Вучич заявлял, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.
https://ria.ru/20221212/kosovo-1838015062.html
https://ria.ru/20221213/evrosoyuz-1838343774.html
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в мире, альбин курти, александр вучич, приштина, чехия, совет евросоюза, микулаш бек, нато, евросоюз, косово
В мире, Альбин Курти, Александр Вучич, Приштина, Чехия, Совет Евросоюза, Микулаш Бек, НАТО, Евросоюз, Косово
17:07 15.12.2022 (обновлено: 17:10 15.12.2022)
 
Премьер Косово подал заявку на вступление в ЕС

СМИ: косовский премьер подал председательствующей Чехии заявку на вступление в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в четверг передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС, передает Радио и телевидение Косово.
"Премьер-министр Косово Альбин Курти прибыл в Прагу в Чешской Республике, чтобы подать ходатайство Косово о вступлении в Европейский союз. Его принял министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек", - заявил телеканал и разместил в соцсетях видео встречи.
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Президент Сербии Александр Вучич пообещал ранее, что после заседания правительства в четверг огласит ответ Сербии на подачу заявки самопровозглашенной республики Косово на вступление в ЕС и расскажет о запросе Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию.
По его словам, некоторые государства ЕС, которые поддерживают заявку самопровозглашенного Косово на вступление в союз, нарушают пункт 49 Европейского договора, где условием вступления является обладание статусом европейского государства.
Ранее Вучич заявлял, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.
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В миреАльбин КуртиАлександр ВучичПриштинаЧехияСовет ЕвросоюзаМикулаш БекНАТОЕвросоюзКосово
 
 
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