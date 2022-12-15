https://ria.ru/20221215/vstuplenie-1838956140.html

Премьер Косово подал заявку на вступление в ЕС

Премьер Косово подал заявку на вступление в ЕС - РИА Новости, 15.12.2022

Премьер Косово подал заявку на вступление в ЕС

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в четверг передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:07

2022-12-15T17:07

2022-12-15T17:10

в мире

альбин курти

александр вучич

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чехия

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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в четверг передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС, передает Радио и телевидение Косово."Премьер-министр Косово Альбин Курти прибыл в Прагу в Чешской Республике, чтобы подать ходатайство Косово о вступлении в Европейский союз. Его принял министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек", - заявил телеканал и разместил в соцсетях видео встречи.Президент Сербии Александр Вучич пообещал ранее, что после заседания правительства в четверг огласит ответ Сербии на подачу заявки самопровозглашенной республики Косово на вступление в ЕС и расскажет о запросе Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию.По его словам, некоторые государства ЕС, которые поддерживают заявку самопровозглашенного Косово на вступление в союз, нарушают пункт 49 Европейского договора, где условием вступления является обладание статусом европейского государства.Ранее Вучич заявлял, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.

https://ria.ru/20221212/kosovo-1838015062.html

https://ria.ru/20221213/evrosoyuz-1838343774.html

приштина

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в мире, альбин курти, александр вучич, приштина, чехия, совет евросоюза, микулаш бек, нато, евросоюз, косово