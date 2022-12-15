17:07 15.12.2022 (обновлено: 17:10 15.12.2022)
Премьер Косово подал заявку на вступление в ЕС
СМИ: косовский премьер подал председательствующей Чехии заявку на вступление в ЕС
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в четверг передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС, передает Радио и телевидение Косово.
"Премьер-министр Косово Альбин Курти прибыл в Прагу в Чешской Республике, чтобы подать ходатайство Косово о вступлении в Европейский союз. Его принял министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек", - заявил телеканал и разместил в соцсетях видео встречи.
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Президент Сербии Александр Вучич пообещал ранее, что после заседания правительства в четверг огласит ответ Сербии на подачу заявки самопровозглашенной республики Косово на вступление в ЕС и расскажет о запросе Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию.
По его словам, некоторые государства ЕС, которые поддерживают заявку самопровозглашенного Косово на вступление в союз, нарушают пункт 49 Европейского договора, где условием вступления является обладание статусом европейского государства.
Ранее Вучич заявлял, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.
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