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В МИД рассказали об определенном внешнеполитическом векторе России - РИА Новости, 15.12.2022
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В МИД рассказали об определенном внешнеполитическом векторе России
В МИД рассказали об определенном внешнеполитическом векторе России - РИА Новости, 15.12.2022
В МИД рассказали об определенном внешнеполитическом векторе России
России сегодня необходимо использовать уникальные исторические возможности выйти из всех видов зависимости от Запада, это будет отражено в новой концепции... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:39
2022-12-15T15:47
в мире
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. России сегодня необходимо использовать уникальные исторические возможности выйти из всех видов зависимости от Запада, это будет отражено в новой концепции внешней политики, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.Он выступил в четверг на конференции в Дипломатической академии "Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы"."Посмотрим, каковы будут итоги обсуждения (новой концепции внешней политики – ред.) на Совете Безопасности, но в МИД мы исходим из того, что сейчас началось, это надолго. Быстрого выхода из этой ситуации скорее всего не будет. Нужно использовать те уникальные исторические возможности, которые открываются перед нашей страной ввиду перспективы выхода из под всех видов зависимости от Запада. И мы это уже начинаем делать", - сказал Дробинин.Он подчеркнул, что хотя в концепции 2016 года большинство оценок уже так или иначе отражены, сейчас идет уточнение, "хотя уточнение достаточно глубокое"."Мы исходим из того, что Россия встала на определенный путь, избрала определенный вектор. Исходим из того, что сейчас задается вектор на достаточно длительный период и важно это все проговорить в доктринальном плане", - сказал Дробинин.
https://ria.ru/20221215/politika-1838890685.html
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в мире, россия
В мире, Россия
15:39 15.12.2022 (обновлено: 15:47 15.12.2022)
 
В МИД рассказали об определенном внешнеполитическом векторе России

Дробинин: у России есть уникальные возможности ухода от всех видов зависимости от Запада

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. России сегодня необходимо использовать уникальные исторические возможности выйти из всех видов зависимости от Запада, это будет отражено в новой концепции внешней политики, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
Он выступил в четверг на конференции в Дипломатической академии "Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 14:18
МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России
"Посмотрим, каковы будут итоги обсуждения (новой концепции внешней политики – ред.) на Совете Безопасности, но в МИД мы исходим из того, что сейчас началось, это надолго. Быстрого выхода из этой ситуации скорее всего не будет. Нужно использовать те уникальные исторические возможности, которые открываются перед нашей страной ввиду перспективы выхода из под всех видов зависимости от Запада. И мы это уже начинаем делать", - сказал Дробинин.
Он подчеркнул, что хотя в концепции 2016 года большинство оценок уже так или иначе отражены, сейчас идет уточнение, "хотя уточнение достаточно глубокое".
"Мы исходим из того, что Россия встала на определенный путь, избрала определенный вектор. Исходим из того, что сейчас задается вектор на достаточно длительный период и важно это все проговорить в доктринальном плане", - сказал Дробинин.
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