https://ria.ru/20221215/venesuela-1838756531.html

Россия и Венесуэла работают над расширением торговли, заявил Новак

Россия и Венесуэла работают над расширением торговли, заявил Новак - РИА Новости, 15.12.2022

Россия и Венесуэла работают над расширением торговли, заявил Новак

Россия и Венесуэла работают над открытием доступа к рынкам обеих стран большего числа производителей сельхозпродукции, запланировали обширную работу в этом... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T02:47

2022-12-15T02:47

2022-12-15T02:47

экономика

цены на нефть

александр новак

венесуэла

россия

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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия и Венесуэла работают над открытием доступа к рынкам обеих стран большего числа производителей сельхозпродукции, запланировали обширную работу в этом направлении на 2023 год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-венесуэльской межправкомиссии."В целях диверсификации и увеличения торгового оборота в настоящее время ведется активное взаимодействие по вопросу открытия взаимного доступа на рынки для российских и венесуэльских сельхозпроизводителей. В ноябре этого года открыли доступ 7 венесуэльским экспортерам рыбной отрасли. На 2023 год предстоит большая работа в этом направлении, интерес к поставкам проявляют более 50 российских и свыше 40 венесуэльских мясо-, рыбо- и молочных предприятий", - сказал Новак.Вице-премьер добавил, что продолжается рост объемов экспорта российских удобрений для агропромышленного сектора Венесуэлы. В этом году он увеличился уже на 12%.Министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро при этом выразил благодарность за сертификацию РФ пяти предприятий по производству креветок. Венесуэла, в свою очередь, сертифицировала девять российских компаний по производству мяса, добавил он. "В ближайшее время компании начнут поставки", - заметил министр.Он также считает перспективным поставки в Россию тропических фруктов: манго, бананов, арбузов, ананасов, дынь, маракуйи, а также кофе и какао. Венесуэла, в свою очередь, запросила возможность импорта подсолнечника и бобовых культур.

https://ria.ru/20221215/novak-1838756196.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, венесуэла, россия