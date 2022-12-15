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Россия и Венесуэла работают над расширением торговли, заявил Новак - РИА Новости, 15.12.2022
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Россия и Венесуэла работают над расширением торговли, заявил Новак
Россия и Венесуэла работают над расширением торговли, заявил Новак - РИА Новости, 15.12.2022
Россия и Венесуэла работают над расширением торговли, заявил Новак
Россия и Венесуэла работают над открытием доступа к рынкам обеих стран большего числа производителей сельхозпродукции, запланировали обширную работу в этом... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:47
2022-12-15T02:47
экономика
цены на нефть
александр новак
венесуэла
россия
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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия и Венесуэла работают над открытием доступа к рынкам обеих стран большего числа производителей сельхозпродукции, запланировали обширную работу в этом направлении на 2023 год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-венесуэльской межправкомиссии."В целях диверсификации и увеличения торгового оборота в настоящее время ведется активное взаимодействие по вопросу открытия взаимного доступа на рынки для российских и венесуэльских сельхозпроизводителей. В ноябре этого года открыли доступ 7 венесуэльским экспортерам рыбной отрасли. На 2023 год предстоит большая работа в этом направлении, интерес к поставкам проявляют более 50 российских и свыше 40 венесуэльских мясо-, рыбо- и молочных предприятий", - сказал Новак.Вице-премьер добавил, что продолжается рост объемов экспорта российских удобрений для агропромышленного сектора Венесуэлы. В этом году он увеличился уже на 12%.Министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро при этом выразил благодарность за сертификацию РФ пяти предприятий по производству креветок. Венесуэла, в свою очередь, сертифицировала девять российских компаний по производству мяса, добавил он. "В ближайшее время компании начнут поставки", - заметил министр.Он также считает перспективным поставки в Россию тропических фруктов: манго, бананов, арбузов, ананасов, дынь, маракуйи, а также кофе и какао. Венесуэла, в свою очередь, запросила возможность импорта подсолнечника и бобовых культур.
https://ria.ru/20221215/novak-1838756196.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, венесуэла, россия
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Венесуэла, Россия
02:47 15.12.2022
 
Россия и Венесуэла работают над расширением торговли, заявил Новак

Новак: Россия и Венесуэла работают над расширением торговли сельхозпродукцией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия и Венесуэла работают над открытием доступа к рынкам обеих стран большего числа производителей сельхозпродукции, запланировали обширную работу в этом направлении на 2023 год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-венесуэльской межправкомиссии.
"В целях диверсификации и увеличения торгового оборота в настоящее время ведется активное взаимодействие по вопросу открытия взаимного доступа на рынки для российских и венесуэльских сельхозпроизводителей. В ноябре этого года открыли доступ 7 венесуэльским экспортерам рыбной отрасли. На 2023 год предстоит большая работа в этом направлении, интерес к поставкам проявляют более 50 российских и свыше 40 венесуэльских мясо-, рыбо- и молочных предприятий", - сказал Новак.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
02:29
Россия может поставлять лекарства для онкобольных в Венесуэлу, заявил Новак
Вице-премьер добавил, что продолжается рост объемов экспорта российских удобрений для агропромышленного сектора Венесуэлы. В этом году он увеличился уже на 12%.
Министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро при этом выразил благодарность за сертификацию РФ пяти предприятий по производству креветок. Венесуэла, в свою очередь, сертифицировала девять российских компаний по производству мяса, добавил он. "В ближайшее время компании начнут поставки", - заметил министр.
Он также считает перспективным поставки в Россию тропических фруктов: манго, бананов, арбузов, ананасов, дынь, маракуйи, а также кофе и какао. Венесуэла, в свою очередь, запросила возможность импорта подсолнечника и бобовых культур.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
02:21
Новак назвал перспективное направление сотрудничества России и Венесуэлы
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакВенесуэлаРоссия
 
 
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