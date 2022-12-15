https://ria.ru/20221215/vaktsina-1838790412.html

В России работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19

В России работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022

В России работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19

В России продолжается работа над вакциной, защищающей сразу от гриппа и ковида, испытания проходят достаточно успешно, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:18

2022-12-15T10:18

2022-12-15T10:31

россия

здоровье - общество

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. В России продолжается работа над вакциной, защищающей сразу от гриппа и ковида, испытания проходят достаточно успешно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В структуре Роспотребнадзора был создан новый институт. В этом году ему исполнился год. Это Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора. У него есть специфические задачи, свои направления. Именно в этом институте сегодня продолжается разработка дивакцины - вакцины от гриппа и ковида одновременно, одним введением, и эти исследования достаточно успешны", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Она отметила, что пандемия COVID-19 стала мощнейшим триггером развития научных исследований в сфере эпидемиологии, вирусологии, биоинформатики и других наук. Накопленные знания об этой инфекции и ее возбудителе должны быть всесторонне оценены и послужить основой для формирования общемирового подхода к реагированию на современные угрозы биологического характера, уточнила Попова.

https://ria.ru/20221214/gripp-1838628974.html

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россия, здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)