https://ria.ru/20221215/vaktsina-1838790412.html
В России работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19
В России работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022
В России работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19
В России продолжается работа над вакциной, защищающей сразу от гриппа и ковида, испытания проходят достаточно успешно, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:18
2022-12-15T10:18
2022-12-15T10:31
россия
здоровье - общество
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. В России продолжается работа над вакциной, защищающей сразу от гриппа и ковида, испытания проходят достаточно успешно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В структуре Роспотребнадзора был создан новый институт. В этом году ему исполнился год. Это Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора. У него есть специфические задачи, свои направления. Именно в этом институте сегодня продолжается разработка дивакцины - вакцины от гриппа и ковида одновременно, одним введением, и эти исследования достаточно успешны", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Она отметила, что пандемия COVID-19 стала мощнейшим триггером развития научных исследований в сфере эпидемиологии, вирусологии, биоинформатики и других наук. Накопленные знания об этой инфекции и ее возбудителе должны быть всесторонне оценены и послужить основой для формирования общемирового подхода к реагированию на современные угрозы биологического характера, уточнила Попова.
https://ria.ru/20221214/gripp-1838628974.html
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россия, здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Здоровье - Общество, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
10:18 15.12.2022 (обновлено: 10:31 15.12.2022)
В России работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19
Попова: в России продолжается успешная работа над единой вакциной от гриппа и COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. В России продолжается работа над вакциной, защищающей сразу от гриппа и ковида, испытания проходят достаточно успешно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В структуре Роспотребнадзора был создан новый институт. В этом году ему исполнился год. Это Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора. У него есть специфические задачи, свои направления. Именно в этом институте сегодня продолжается разработка дивакцины - вакцины от гриппа и ковида одновременно, одним введением, и эти исследования достаточно успешны", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Она отметила, что пандемия COVID-19 стала мощнейшим триггером развития научных исследований в сфере эпидемиологии, вирусологии, биоинформатики и других наук. Накопленные знания об этой инфекции и ее возбудителе должны быть всесторонне оценены и послужить основой для формирования общемирового подхода к реагированию на современные угрозы биологического характера, уточнила Попова.