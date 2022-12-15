https://ria.ru/20221215/ukraina-1838815998.html

В МИД назвали "формулу мира" Зеленского оторванной от реальности

В МИД назвали "формулу мира" Зеленского оторванной от реальности - РИА Новости, 15.12.2022

В МИД назвали "формулу мира" Зеленского оторванной от реальности

Москва считает оторванной от реальности "формулу мира" по Украине, которую озвучил Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:38

2022-12-15T11:38

2022-12-15T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

украина

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва считает оторванной от реальности "формулу мира" по Украине, которую озвучил Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 озвучил шаги, которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины. В частности, он предложил продолжить "достигнутую солидарность" в поставках вооружений и выполнить "формулу мира", предложенную Украиной ранее.Захарова отметила, что в Москве обратили внимание на обращение Зеленского к лидерам G7, в котором речь шла "о требовании к спонсорам киевского режима предоставить дополнительную военную и финансовую помощь, к России - начать уже к Рождеству вывод войск", а ко всему миру - "созвать глобальный саммит по реализации оторванной от реальности "формулы мира" Зеленского"."Подобные псевдомирные инициативы маскируются словами о приверженности дипломатическим методам урегулирования... Такой незамысловатый мирный план. Наша страна неоднократно, отвечая на соответствующие вопросы и давая разъяснения, подчеркивала, что не Москва прерывала переговоры в апреле, это был киевский режим. Вся ответственность на отказе от дипломатии как методе лежит на киевском режиме. А новые реалии формируют на земле новую картину. Соответственно, как уже было сказано российским руководством, им просто потом будет тяжелее выходить на какие-либо договоренности", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что от власти в Киеве "какой-либо адекватности уже ожидать не стоит".Ранее Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20221120/zelenskiy-1832789847.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838618006.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина