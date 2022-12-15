https://ria.ru/20221215/turtsiya-1839023394.html
Турция наносит точечные удары по курдским отрядам самообороны в Сирии
Турция наносит точечные удары по курдским отрядам самообороны в Сирии - РИА Новости, 15.12.2022
Турция наносит точечные удары по курдским отрядам самообороны в Сирии
Турция наносит точечные удары по позициям и транспорту курдских отрядов самообороны, а также отказывается от совместного патрулирования под предлогом... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:23
2022-12-15T22:23
2022-12-15T22:23
в мире
турция
сирия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Турция наносит точечные удары по позициям и транспорту курдских отрядов самообороны, а также отказывается от совместного патрулирования под предлогом неблагоприятной погоды, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."На северо-востоке Сирии обстановка в целом стабильна. Отмечаются точечные удары вооруженных сил Турции и подконтрольных им формирований по позициям и транспортным средствам курдских отрядов самообороны. Ответных действий курдское командование не предпринимает", - сказал Егоров на брифинге.Он уточнил, что турецкая сторона отказалась от участия в совместном патрулировании под предлогом неблагоприятных климатических условий.
https://ria.ru/20221212/erdogan-1838183396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия
Турция наносит точечные удары по курдским отрядам самообороны в Сирии
ЦПВС: Турция наносит точечные удары по позициям и транспорту курдских отрядов самообороны
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Турция наносит точечные удары по позициям и транспорту курдских отрядов самообороны, а также отказывается от совместного патрулирования под предлогом неблагоприятной погоды, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"На северо-востоке Сирии
обстановка в целом стабильна. Отмечаются точечные удары вооруженных сил Турции и подконтрольных им формирований по позициям и транспортным средствам курдских отрядов самообороны. Ответных действий курдское командование не предпринимает", - сказал Егоров на брифинге.
Он уточнил, что турецкая сторона отказалась от участия в совместном патрулировании под предлогом неблагоприятных климатических условий.