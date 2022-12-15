https://ria.ru/20221215/tsenzura-1838792471.html
РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев
РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев - РИА Новости, 15.12.2022
РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев
Роскомнадзор зафиксировал 95 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок за 11 месяцев, ранее сообщалось о 82 фактах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:22
2022-12-15T10:22
2022-12-15T10:22
россия
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медиа - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 95 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок за 11 месяцев, ранее сообщалось о 82 фактах, сообщили РИА Новости в ведомстве."За указанный период (11 месяцев) Роскомнадзор зафиксировал 95 случаев цензуры аккаунтов российских СМИ на иностранных площадках", - говорится в сообщении.Ранее замглавы РКН Вадим Субботин заявлял, что Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок.
https://ria.ru/20221214/twitter-1838600728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество
Россия, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Медиа - Общество
РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев
Роскомнадзор зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок