https://ria.ru/20221215/tsenzura-1838792471.html

РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев

РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев - РИА Новости, 15.12.2022

РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев

Роскомнадзор зафиксировал 95 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок за 11 месяцев, ранее сообщалось о 82 фактах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:22

2022-12-15T10:22

2022-12-15T10:22

россия

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

медиа - общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 95 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок за 11 месяцев, ранее сообщалось о 82 фактах, сообщили РИА Новости в ведомстве."За указанный период (11 месяцев) Роскомнадзор зафиксировал 95 случаев цензуры аккаунтов российских СМИ на иностранных площадках", - говорится в сообщении.Ранее замглавы РКН Вадим Субботин заявлял, что Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок.

https://ria.ru/20221214/twitter-1838600728.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество