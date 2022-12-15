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РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев - РИА Новости, 15.12.2022
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РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев
РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев - РИА Новости, 15.12.2022
РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев
Роскомнадзор зафиксировал 95 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок за 11 месяцев, ранее сообщалось о 82 фактах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:22
2022-12-15T10:22
россия
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медиа - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 95 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок за 11 месяцев, ранее сообщалось о 82 фактах, сообщили РИА Новости в ведомстве."За указанный период (11 месяцев) Роскомнадзор зафиксировал 95 случаев цензуры аккаунтов российских СМИ на иностранных площадках", - говорится в сообщении.Ранее замглавы РКН Вадим Субботин заявлял, что Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок.
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Ольга Фомченкова
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россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество
Россия, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Медиа - Общество
10:22 15.12.2022
 
РКН зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ в Сети за 11 месяцев

Роскомнадзор зафиксировал 95 случаев цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок

© Depositphotos.com / Alex MedvedevДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Depositphotos.com / Alex Medvedev
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 95 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок за 11 месяцев, ранее сообщалось о 82 фактах, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"За указанный период (11 месяцев) Роскомнадзор зафиксировал 95 случаев цензуры аккаунтов российских СМИ на иностранных площадках", - говорится в сообщении.
Ранее замглавы РКН Вадим Субботин заявлял, что Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок.
Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 14:34
Экс-глава Twitter взял на себя ответственность за цензуру в соцсети
 
РоссияВадим СубботинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Медиа - Общество
 
 
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