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Уровень цен в России с мая почти не изменился, отметил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
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Уровень цен в России с мая почти не изменился, отметил Путин
Уровень цен в России с мая почти не изменился, отметил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Уровень цен в России с мая почти не изменился, отметил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что после серьезного скачка инфляции в России весной текущего года уровень цен, начиная с мая, практически не изменился. РИА Новости, 15.12.2022
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россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после серьезного скачка инфляции в России весной текущего года уровень цен, начиная с мая, практически не изменился."Уровень цен в России после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая, практически не изменился", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По данным Росстата, пик годовой инфляции в России пришелся на апрель, когда она составила 17,83%. Накануне Минэкономразвития сообщило, что на 12 декабря инфляция в РФ составила 12,65%.
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россия
Россия
15:21 15.12.2022 (обновлено: 15:40 15.12.2022)
 
Уровень цен в России с мая почти не изменился, отметил Путин

Путин: уровень цен в России после серьезного скачка инфляции в мае почти не изменился

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после серьезного скачка инфляции в России весной текущего года уровень цен, начиная с мая, практически не изменился.
"Уровень цен в России после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая, практически не изменился", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По данным Росстата, пик годовой инфляции в России пришелся на апрель, когда она составила 17,83%. Накануне Минэкономразвития сообщило, что на 12 декабря инфляция в РФ составила 12,65%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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