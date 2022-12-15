https://ria.ru/20221215/tseny-1838911756.html

Уровень цен в России с мая почти не изменился, отметил Путин

Уровень цен в России с мая почти не изменился, отметил Путин - РИА Новости, 15.12.2022

Уровень цен в России с мая почти не изменился, отметил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после серьезного скачка инфляции в России весной текущего года уровень цен, начиная с мая, практически не изменился. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:21

2022-12-15T15:21

2022-12-15T15:40

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после серьезного скачка инфляции в России весной текущего года уровень цен, начиная с мая, практически не изменился."Уровень цен в России после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая, практически не изменился", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По данным Росстата, пик годовой инфляции в России пришелся на апрель, когда она составила 17,83%. Накануне Минэкономразвития сообщило, что на 12 декабря инфляция в РФ составила 12,65%.

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2022

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