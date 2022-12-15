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Захарова усомнилась, что кандидат на пост посла США в России едет в Москву - РИА Новости, 15.12.2022
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Захарова усомнилась, что кандидат на пост посла США в России едет в Москву
Захарова усомнилась, что кандидат на пост посла США в России едет в Москву - РИА Новости, 15.12.2022
Захарова усомнилась, что кандидат на пост посла США в России едет в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя жесткие заявления кандидата на пост посла США в РФ Линн Трейси, заявила, что складывается такое РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:43
2022-12-15T13:14
линн трейси
мария захарова
россия
сша
москва
нато
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя жесткие заявления кандидата на пост посла США в РФ Линн Трейси, заявила, что складывается такое ощущение, что она не в Москву собирается, а послом при НАТО."Да, мы видели, до этого видели ее ремарки в СМИ, по-моему, это был полуторачасовой доклад сенаторам о ее видении дальнейшего выстраивания взаимодействия, как она назвала это, с Россией... Она, так, затронула широкий круг двусторонних отношений и, в общем, не скрывала, что видит продолжение этих отношений как поддержку ужесточения Белым домом санкций против нашей страны, также она акцентировала важность введения предельной цены на российские энергоресурсы для снижения доходов Москвы", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать последние заявления кандидата на пост посла США в РФ Линн Трейси."У меня только один вопрос: она точно к нам хочет приехать, может, как-то ее какой-то ястребиный политологический центр берет на работу или, я не знаю, может быть, она в НАТО устраивается на вакансию. Точно человек в Москву едет работать?" - дополнила она.
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линн трейси, мария захарова, россия, сша, москва, нато
Линн Трейси, Мария Захарова, Россия, США, Москва, НАТО
12:43 15.12.2022 (обновлено: 13:14 15.12.2022)
 
Захарова усомнилась, что кандидат на пост посла США в России едет в Москву

Захарова после слов кандидата на пост посла США Трейси усомнилась, что та едет в Москву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя жесткие заявления кандидата на пост посла США в РФ Линн Трейси, заявила, что складывается такое ощущение, что она не в Москву собирается, а послом при НАТО.
"Да, мы видели, до этого видели ее ремарки в СМИ, по-моему, это был полуторачасовой доклад сенаторам о ее видении дальнейшего выстраивания взаимодействия, как она назвала это, с Россией... Она, так, затронула широкий круг двусторонних отношений и, в общем, не скрывала, что видит продолжение этих отношений как поддержку ужесточения Белым домом санкций против нашей страны, также она акцентировала важность введения предельной цены на российские энергоресурсы для снижения доходов Москвы", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать последние заявления кандидата на пост посла США в РФ Линн Трейси.
"У меня только один вопрос: она точно к нам хочет приехать, может, как-то ее какой-то ястребиный политологический центр берет на работу или, я не знаю, может быть, она в НАТО устраивается на вакансию. Точно человек в Москву едет работать?" - дополнила она.
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Линн ТрейсиМария ЗахароваРоссияСШАМоскваНАТО
 
 
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