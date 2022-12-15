https://ria.ru/20221215/terrorizm-1839017207.html
Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм
Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм - РИА Новости, 15.12.2022
Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм
СБ ООН согласовал заявление председателя Совбеза с осуждением актов терроризма, заявил журналистам глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, председательствующий... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:44
2022-12-15T21:44
2022-12-15T21:45
в мире
субраманиам джайшанкар
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ООН, 15 дек – РИА Новости. СБ ООН согласовал заявление председателя Совбеза с осуждением актов терроризма, заявил журналистам глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, председательствующий на сегодняшнем заседании Совета безопасности."Я рад сообщить вам, что мы согласовали сегодня заявление председателя СБ ООН по борьбе с терроризмом. Оно подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. Любые акты терроризма являются криминалом и не имеют оправданий, независимо от мотивов, места и времени исполнения, а также того, кто их совершил", - сказал Джайшанкар.По его словам, члены СБ ООН по-прежнему намерены прилагать дальнейшие усилия в целях всеобщей борьбы с терроризмом.
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в мире, субраманиам джайшанкар, оон, совет безопасности оон, мид индии
В мире, Субраманиам Джайшанкар, ООН, Совет Безопасности ООН, МИД Индии
21:44 15.12.2022 (обновлено: 21:45 15.12.2022)
Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм
Глава МИД Индии Субраманьям: Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм
ООН, 15 дек – РИА Новости. СБ ООН согласовал заявление председателя Совбеза с осуждением актов терроризма, заявил журналистам глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, председательствующий на сегодняшнем заседании Совета безопасности.
"Я рад сообщить вам, что мы согласовали сегодня заявление председателя СБ ООН по борьбе с терроризмом. Оно подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. Любые акты терроризма являются криминалом и не имеют оправданий, независимо от мотивов, места и времени исполнения, а также того, кто их совершил", - сказал Джайшанкар.
По его словам, члены СБ ООН по-прежнему намерены прилагать дальнейшие усилия в целях всеобщей борьбы с терроризмом.