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Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм - РИА Новости, 15.12.2022
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Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм
Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм - РИА Новости, 15.12.2022
Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм
СБ ООН согласовал заявление председателя Совбеза с осуждением актов терроризма, заявил журналистам глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, председательствующий... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:44
2022-12-15T21:45
в мире
субраманиам джайшанкар
оон
совет безопасности оон
мид индии
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ООН, 15 дек – РИА Новости. СБ ООН согласовал заявление председателя Совбеза с осуждением актов терроризма, заявил журналистам глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, председательствующий на сегодняшнем заседании Совета безопасности."Я рад сообщить вам, что мы согласовали сегодня заявление председателя СБ ООН по борьбе с терроризмом. Оно подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. Любые акты терроризма являются криминалом и не имеют оправданий, независимо от мотивов, места и времени исполнения, а также того, кто их совершил", - сказал Джайшанкар.По его словам, члены СБ ООН по-прежнему намерены прилагать дальнейшие усилия в целях всеобщей борьбы с терроризмом.
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в мире, субраманиам джайшанкар, оон, совет безопасности оон, мид индии
В мире, Субраманиам Джайшанкар, ООН, Совет Безопасности ООН, МИД Индии
21:44 15.12.2022 (обновлено: 21:45 15.12.2022)
 
Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм

Глава МИД Индии Субраманьям: Совбез ООН согласовал заявление, осуждающее терроризм

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 15 дек – РИА Новости. СБ ООН согласовал заявление председателя Совбеза с осуждением актов терроризма, заявил журналистам глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, председательствующий на сегодняшнем заседании Совета безопасности.
"Я рад сообщить вам, что мы согласовали сегодня заявление председателя СБ ООН по борьбе с терроризмом. Оно подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. Любые акты терроризма являются криминалом и не имеют оправданий, независимо от мотивов, места и времени исполнения, а также того, кто их совершил", - сказал Джайшанкар.
По его словам, члены СБ ООН по-прежнему намерены прилагать дальнейшие усилия в целях всеобщей борьбы с терроризмом.
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В миреСубраманиам ДжайшанкарООНСовет Безопасности ООНМИД Индии
 
 
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