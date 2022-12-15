https://ria.ru/20221215/svet-1838856785.html
В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света
В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света - РИА Новости, 15.12.2022
В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света
Несколько микрорайонов Магадана и поселков Магаданской области в четверг вечером остались без электричества, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:50
2022-12-15T12:50
2022-12-15T12:50
происшествия
магадан
магаданская область
жкх
россия
электричество
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МАГАДАН, 15 дек – РИА Новости. Несколько микрорайонов Магадана и поселков Магаданской области в четверг вечером остались без электричества, сообщает правительство региона."Произошло масштабное отключение электроэнергии: частично - в городе Магадане, а также в посёлках Ола, Палатка и Хасын. Причины аварии выясняются. Силы энергетиков направлены на переподключение энергоснабжения. В Магадане и поселке Палатка энергоснабжение уже восстановлено. В ближайшее время будет восстановлена подача электроэнергии в поселке Ола", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20221214/elektrichestvo-1838583684.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, магаданская область, жкх, россия, электричество
Происшествия, Магадан, Магаданская область, ЖКХ, Россия, Электричество
В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света
Несколько микрорайонов Магадана и поселков в области остались вечером без электричества