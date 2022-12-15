https://ria.ru/20221215/svet-1838856785.html

В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света

В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света - РИА Новости, 15.12.2022

В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света

Несколько микрорайонов Магадана и поселков Магаданской области в четверг вечером остались без электричества, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:50

2022-12-15T12:50

2022-12-15T12:50

происшествия

магадан

магаданская область

жкх

россия

электричество

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МАГАДАН, 15 дек – РИА Новости. Несколько микрорайонов Магадана и поселков Магаданской области в четверг вечером остались без электричества, сообщает правительство региона."Произошло масштабное отключение электроэнергии: частично - в городе Магадане, а также в посёлках Ола, Палатка и Хасын. Причины аварии выясняются. Силы энергетиков направлены на переподключение энергоснабжения. В Магадане и поселке Палатка энергоснабжение уже восстановлено. В ближайшее время будет восстановлена подача электроэнергии в поселке Ола", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20221214/elektrichestvo-1838583684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, магадан, магаданская область, жкх, россия, электричество