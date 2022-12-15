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В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света - РИА Новости, 15.12.2022
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В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света
В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света - РИА Новости, 15.12.2022
В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света
Несколько микрорайонов Магадана и поселков Магаданской области в четверг вечером остались без электричества, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:50
2022-12-15T12:50
происшествия
магадан
магаданская область
жкх
россия
электричество
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МАГАДАН, 15 дек – РИА Новости. Несколько микрорайонов Магадана и поселков Магаданской области в четверг вечером остались без электричества, сообщает правительство региона."Произошло масштабное отключение электроэнергии: частично - в городе Магадане, а также в посёлках Ола, Палатка и Хасын. Причины аварии выясняются. Силы энергетиков направлены на переподключение энергоснабжения.&nbsp; В Магадане и поселке Палатка энергоснабжение уже восстановлено. В ближайшее время будет восстановлена подача электроэнергии в поселке Ола", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20221214/elektrichestvo-1838583684.html
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происшествия, магадан, магаданская область, жкх, россия, электричество
Происшествия, Магадан, Магаданская область, ЖКХ, Россия, Электричество
12:50 15.12.2022
 
В Магаданской области несколько поселков и микрорайонов остались без света

Несколько микрорайонов Магадана и поселков в области остались вечером без электричества

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Крылов
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МАГАДАН, 15 дек – РИА Новости. Несколько микрорайонов Магадана и поселков Магаданской области в четверг вечером остались без электричества, сообщает правительство региона.
"Произошло масштабное отключение электроэнергии: частично - в городе Магадане, а также в посёлках Ола, Палатка и Хасын. Причины аварии выясняются. Силы энергетиков направлены на переподключение энергоснабжения.  В Магадане и поселке Палатка энергоснабжение уже восстановлено. В ближайшее время будет восстановлена подача электроэнергии в поселке Ола", - сообщает ведомство.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 13:48
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света
 
ПроисшествияМагаданМагаданская областьЖКХРоссияЭлектричество
 
 
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