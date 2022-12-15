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Украинская армия готовит позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/svatovo-1838768514.html
Украинская армия готовит позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР
Украинская армия готовит позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР - РИА Новости, 15.12.2022
Украинская армия готовит позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР
Украинская армия оборудует оборонительные позиции северо-западнее города Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:39
2022-12-15T10:13
специальная военная операция на украине
андрей марочко
сватово
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. Украинская армия оборудует оборонительные позиции северо-западнее города Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.По его словам, характер действий противника в данном районе показывает, что он переходит от наступательных действий к обороне.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838766671.html
сватово
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андрей марочко, сватово, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Сватово, Луганская Народная Республика, Донбасс
07:39 15.12.2022 (обновлено: 10:13 15.12.2022)
 
Украинская армия готовит позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ готовят позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. Украинская армия оборудует оборонительные позиции северо-западнее города Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

"В районе населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) отмечены инженерные работы по возведению новых и укреплению старых фортификационных сооружений", — сказал он.

По его словам, характер действий противника в данном районе показывает, что он переходит от наступательных действий к обороне.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 07:16Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоСватовоЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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