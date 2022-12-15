https://ria.ru/20221215/svatovo-1838768514.html

Украинская армия готовит позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР

Украинская армия готовит позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР - РИА Новости, 15.12.2022

Украинская армия готовит позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР

Украинская армия оборудует оборонительные позиции северо-западнее города Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T07:39

2022-12-15T07:39

2022-12-15T10:13

специальная военная операция на украине

андрей марочко

сватово

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. Украинская армия оборудует оборонительные позиции северо-западнее города Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.По его словам, характер действий противника в данном районе показывает, что он переходит от наступательных действий к обороне.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20221215/obstrel-1838766671.html

сватово

луганская народная республика

донбасс

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андрей марочко, сватово, луганская народная республика, донбасс