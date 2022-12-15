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В Бразилии проведут расследование против Болсонару - РИА Новости, 15.12.2022
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В Бразилии проведут расследование против Болсонару
В Бразилии проведут расследование против Болсонару - РИА Новости, 15.12.2022
В Бразилии проведут расследование против Болсонару
Высший избирательный суд Бразилии по требованию защиты избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет расследование в отношении действующего главы... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:51
2022-12-15T12:51
в мире
бразилия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Высший избирательный суд Бразилии по требованию защиты избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет расследование в отношении действующего главы страны Жаира Болсонару и его ближайшего окружения в связи с предполагаемыми попытками дестабилизировать президентские выборы, сообщает портал G1.Защита Лулы да Силвы, разъясняет портал, требует расследования двух обстоятельств: с одной стороны, "нападок" Болсонару и его союзников на избирательную систему - например, как отмечается, ставится под сомнение безопасность электронных урн для голосования.С другой стороны, команда избранного президента настаивает на расследовании злоупотребления действующим лидером Бразилии политической и экономической властью. По утверждению сторонников Лулы да Силвы, Болсонару, в частности, увеличивал социальные пособия и осуществлял авансовые выплаты бразильцам с низкими доходами в попытке повысить свои шансы на переизбрание.Судья Бенедито Гонсалвеш, генеральный инспектор суда, как сообщается, принял аргументы команды Лулы да Силвы. "Изложенные факты свидетельствуют о неправомерном использовании СМИ и злоупотреблении политической властью", - приводит G1 слова Гонсалвеша.По данным портала, у Болсонару и других фигурантов расследования будет пять дней, чтобы представить аргументы в свою защиту.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
https://ria.ru/20221103/prezident-1829134229.html
https://ria.ru/20221102/bolsonaru-1828799134.html
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в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
12:51 15.12.2022
 
В Бразилии проведут расследование против Болсонару

В Бразилии суд проведет расследование против Болсонару за попытку дестабилизации выборов

© РИА Новости / Pool/Сергей Карпухин / Перейти в медиабанкЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Pool/Сергей Карпухин
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Жаир Болсонару. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Высший избирательный суд Бразилии по требованию защиты избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет расследование в отношении действующего главы страны Жаира Болсонару и его ближайшего окружения в связи с предполагаемыми попытками дестабилизировать президентские выборы, сообщает портал G1.
Защита Лулы да Силвы, разъясняет портал, требует расследования двух обстоятельств: с одной стороны, "нападок" Болсонару и его союзников на избирательную систему - например, как отмечается, ставится под сомнение безопасность электронных урн для голосования.
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С другой стороны, команда избранного президента настаивает на расследовании злоупотребления действующим лидером Бразилии политической и экономической властью. По утверждению сторонников Лулы да Силвы, Болсонару, в частности, увеличивал социальные пособия и осуществлял авансовые выплаты бразильцам с низкими доходами в попытке повысить свои шансы на переизбрание.
Судья Бенедито Гонсалвеш, генеральный инспектор суда, как сообщается, принял аргументы команды Лулы да Силвы. "Изложенные факты свидетельствуют о неправомерном использовании СМИ и злоупотреблении политической властью", - приводит G1 слова Гонсалвеша.
По данным портала, у Болсонару и других фигурантов расследования будет пять дней, чтобы представить аргументы в свою защиту.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
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