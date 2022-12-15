https://ria.ru/20221215/sud-1838857225.html

В Бразилии проведут расследование против Болсонару

В Бразилии проведут расследование против Болсонару - РИА Новости, 15.12.2022

В Бразилии проведут расследование против Болсонару

Высший избирательный суд Бразилии по требованию защиты избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет расследование в отношении действующего главы... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:51

2022-12-15T12:51

2022-12-15T12:51

в мире

бразилия

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Высший избирательный суд Бразилии по требованию защиты избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет расследование в отношении действующего главы страны Жаира Болсонару и его ближайшего окружения в связи с предполагаемыми попытками дестабилизировать президентские выборы, сообщает портал G1.Защита Лулы да Силвы, разъясняет портал, требует расследования двух обстоятельств: с одной стороны, "нападок" Болсонару и его союзников на избирательную систему - например, как отмечается, ставится под сомнение безопасность электронных урн для голосования.С другой стороны, команда избранного президента настаивает на расследовании злоупотребления действующим лидером Бразилии политической и экономической властью. По утверждению сторонников Лулы да Силвы, Болсонару, в частности, увеличивал социальные пособия и осуществлял авансовые выплаты бразильцам с низкими доходами в попытке повысить свои шансы на переизбрание.Судья Бенедито Гонсалвеш, генеральный инспектор суда, как сообщается, принял аргументы команды Лулы да Силвы. "Изложенные факты свидетельствуют о неправомерном использовании СМИ и злоупотреблении политической властью", - приводит G1 слова Гонсалвеша.По данным портала, у Болсонару и других фигурантов расследования будет пять дней, чтобы представить аргументы в свою защиту.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару. Срок Лулы да Силвы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.

https://ria.ru/20221103/prezident-1829134229.html

https://ria.ru/20221102/bolsonaru-1828799134.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва