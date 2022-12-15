23:22 15.12.2022 (обновлено: 23:28 15.12.2022)
США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН
Белый дом: США хотели бы добиться исключения России из СБ ООН, но не видят возможности
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, но не видят сейчас такой возможности, а потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. К сожалению, мы не видим (возможности) изменить правила ООН", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.
По ее словам, по этой причине усилия американской администрации сосредоточены на том, чтобы "изолировать Россию на международных площадках и привлечь ее к ответственности" в связи с событиями на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.