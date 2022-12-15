https://ria.ru/20221215/ssha-1839029452.html

США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН

США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН - РИА Новости, 15.12.2022

США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН

США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, но не видят сейчас такой возможности, а потому продолжат добиваться РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:22

2022-12-15T23:22

2022-12-15T23:28

сша

россия

москва

оон

специальная военная операция на украине

карин жан-пьер

владимир путин

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, но не видят сейчас такой возможности, а потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. К сожалению, мы не видим (возможности) изменить правила ООН", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.По ее словам, по этой причине усилия американской администрации сосредоточены на том, чтобы "изолировать Россию на международных площадках и привлечь ее к ответственности" в связи с событиями на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838914800.html

https://ria.ru/20221215/sistema-1839001016.html

сша

россия

москва

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, россия, москва, оон, карин жан-пьер, владимир путин, сергей лавров, украина, нато