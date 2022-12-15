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США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/ssha-1839029452.html
США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН
США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН - РИА Новости, 15.12.2022
США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН
США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, но не видят сейчас такой возможности, а потому продолжат добиваться РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:22
2022-12-15T23:28
сша
россия
москва
оон
специальная военная операция на украине
карин жан-пьер
владимир путин
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, но не видят сейчас такой возможности, а потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. К сожалению, мы не видим (возможности) изменить правила ООН", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.По ее словам, по этой причине усилия американской администрации сосредоточены на том, чтобы "изолировать Россию на международных площадках и привлечь ее к ответственности" в связи с событиями на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838914800.html
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сша, россия, москва, оон, карин жан-пьер, владимир путин, сергей лавров, украина, нато
США, Россия, Москва, ООН, Специальная военная операция на Украине, Карин Жан-Пьер, Владимир Путин, Сергей Лавров, Украина, НАТО
23:22 15.12.2022 (обновлено: 23:28 15.12.2022)
 
США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН

Белый дом: США хотели бы добиться исключения России из СБ ООН, но не видят возможности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, но не видят сейчас такой возможности, а потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. К сожалению, мы не видим (возможности) изменить правила ООН", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.
Самоходная артиллерийская установка 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 15:29Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США
По ее словам, по этой причине усилия американской администрации сосредоточены на том, чтобы "изолировать Россию на международных площадках и привлечь ее к ответственности" в связи с событиями на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 19:44
Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияМоскваООНКарин Жан-ПьерВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаНАТО
 
 
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