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МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1839009788.html
МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации
МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022
МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине получают преимущественно минно-взрывные раны, они занимают 70% среди общего числа ранений,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:48
2022-12-15T21:49
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
украина
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине получают преимущественно минно-взрывные раны, они занимают 70% среди общего числа ранений, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.При этом он уточнил, что снизилась доля пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях. Если в первые три месяца спецоперации их поступало 27% от общего числа, то сейчас поступает 24%. Около половины всех пациентов - в состоянии средней степени тяжести, остальные - в лёгкой степени.Тришкин добавил, что больше 92% случаев, при которых военнослужащие погибают, связаны с неоказанной вовремя первой помощью. Чаще всего военные погибают из-за кровотечений, реже из-за непроходимости дыхательных путей (вследствие травм, контузий или ушибов), и совсем редко из-за пневмоторакса, рассказал начальник Военно-медицинского управления МО РФ."Если мы понимаем, что военнослужащий, либо тот, кто находится рядом, способен остановить кровотечение, наложить жгут, затампонировать рану гемостатиком и перевязать его перевязочным пакетом, обезболить промедолом, на этом этапе этого достаточно в полном объёме", - отметил Тришкин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Украина, Россия
20:48 15.12.2022 (обновлено: 21:49 15.12.2022)
 
МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации

Минобороны: российские военные в ходе спецоперации получают в основном минно-взрывные раны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине получают преимущественно минно-взрывные раны, они занимают 70% среди общего числа ранений, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
"По-прежнему 70% на минно-взрывные ранения, 10% на заболевания, 10% это на пулевые огнестрельные ранения и 10% на травмы. Пропорция очень понятная", - сказал Тришкин в эфире телеканала "Россия-24".
При этом он уточнил, что снизилась доля пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях. Если в первые три месяца спецоперации их поступало 27% от общего числа, то сейчас поступает 24%. Около половины всех пациентов - в состоянии средней степени тяжести, остальные - в лёгкой степени.
Тришкин добавил, что больше 92% случаев, при которых военнослужащие погибают, связаны с неоказанной вовремя первой помощью. Чаще всего военные погибают из-за кровотечений, реже из-за непроходимости дыхательных путей (вследствие травм, контузий или ушибов), и совсем редко из-за пневмоторакса, рассказал начальник Военно-медицинского управления МО РФ.
"Если мы понимаем, что военнослужащий, либо тот, кто находится рядом, способен остановить кровотечение, наложить жгут, затампонировать рану гемостатиком и перевязать его перевязочным пакетом, обезболить промедолом, на этом этапе этого достаточно в полном объёме", - отметил Тришкин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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