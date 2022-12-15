https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1839009788.html
МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации
МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022
МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине получают преимущественно минно-взрывные раны, они занимают 70% среди общего числа ранений,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:48
2022-12-15T20:48
2022-12-15T21:49
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
украина
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине получают преимущественно минно-взрывные раны, они занимают 70% среди общего числа ранений, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.При этом он уточнил, что снизилась доля пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях. Если в первые три месяца спецоперации их поступало 27% от общего числа, то сейчас поступает 24%. Около половины всех пациентов - в состоянии средней степени тяжести, остальные - в лёгкой степени.Тришкин добавил, что больше 92% случаев, при которых военнослужащие погибают, связаны с неоказанной вовремя первой помощью. Чаще всего военные погибают из-за кровотечений, реже из-за непроходимости дыхательных путей (вследствие травм, контузий или ушибов), и совсем редко из-за пневмоторакса, рассказал начальник Военно-медицинского управления МО РФ."Если мы понимаем, что военнослужащий, либо тот, кто находится рядом, способен остановить кровотечение, наложить жгут, затампонировать рану гемостатиком и перевязать его перевязочным пакетом, обезболить промедолом, на этом этапе этого достаточно в полном объёме", - отметил Тришкин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Украина, Россия
20:48 15.12.2022 (обновлено: 21:49 15.12.2022)
МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации
Минобороны: российские военные в ходе спецоперации получают в основном минно-взрывные раны
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине получают преимущественно минно-взрывные раны, они занимают 70% среди общего числа ранений
, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
"По-прежнему 70% на минно-взрывные ранения, 10% на заболевания, 10% это на пулевые огнестрельные ранения и 10% на травмы. Пропорция очень понятная", - сказал Тришкин в эфире телеканала "Россия-24".
При этом он уточнил, что снизилась доля пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях. Если в первые три месяца спецоперации их поступало 27% от общего числа, то сейчас поступает 24%. Около половины всех пациентов - в состоянии средней степени тяжести, остальные - в лёгкой степени.
Тришкин добавил, что больше 92% случаев, при которых военнослужащие погибают, связаны с неоказанной вовремя первой помощью. Чаще всего военные погибают из-за кровотечений, реже из-за непроходимости дыхательных путей (вследствие травм, контузий или ушибов), и совсем редко из-за пневмоторакса, рассказал начальник Военно-медицинского управления МО РФ.
"Если мы понимаем, что военнослужащий, либо тот, кто находится рядом, способен остановить кровотечение, наложить жгут, затампонировать рану гемостатиком и перевязать его перевязочным пакетом, обезболить промедолом, на этом этапе этого достаточно в полном объёме", - отметил Тришкин.