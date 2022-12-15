https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1839009788.html

МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации

МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022

МО: военные получают в основном минно-взрывные ранения на спецоперации

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине получают преимущественно минно-взрывные раны, они занимают 70% среди общего числа ранений,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:48

2022-12-15T20:48

2022-12-15T21:49

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

украина

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине получают преимущественно минно-взрывные раны, они занимают 70% среди общего числа ранений, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.При этом он уточнил, что снизилась доля пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях. Если в первые три месяца спецоперации их поступало 27% от общего числа, то сейчас поступает 24%. Около половины всех пациентов - в состоянии средней степени тяжести, остальные - в лёгкой степени.Тришкин добавил, что больше 92% случаев, при которых военнослужащие погибают, связаны с неоказанной вовремя первой помощью. Чаще всего военные погибают из-за кровотечений, реже из-за непроходимости дыхательных путей (вследствие травм, контузий или ушибов), и совсем редко из-за пневмоторакса, рассказал начальник Военно-медицинского управления МО РФ."Если мы понимаем, что военнослужащий, либо тот, кто находится рядом, способен остановить кровотечение, наложить жгут, затампонировать рану гемостатиком и перевязать его перевязочным пакетом, обезболить промедолом, на этом этапе этого достаточно в полном объёме", - отметил Тришкин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, украина, россия