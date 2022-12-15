https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838907051.html

Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области

Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2022

Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области

Российские войска уничтожили три украинских военных склада, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:02

2022-12-15T15:02

2022-12-15T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили три украинских военных склада, сообщило Министерство обороны.Кроме того, российская армия сорвала попытку атаки ВСУ на Купянском направлении в ЛНР. Ударами артиллерии, тяжелых огнеметных систем и армейской авиации союзные силы уничтожили до 35 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и три пикапа."На Краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики", — добавили в Минобороны.При этом противник потерял более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты и три бронеавтомобиля.Неудачно для ВСУ складывается ситуация и в районе столицы ДНР."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции", — рассказали в оборонном ведомстве.В ответ ВСУ безуспешно пытались контратаковать около Северного и Красногоровки, но союзные силы отбили все нападения противника. Потери Украины составили: около 30 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.На Южнодонецком направлении российская авиация и артиллерия поразили резервы противника. Также союзные силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а российские истребители сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.Кроме того, система ПВО поразила 11 БПЛА.Также российские ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также по 45 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 86 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221215/marinka-1838825028.html

https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html

https://ria.ru/20221215/obstrel-1838911987.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)