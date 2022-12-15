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Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2022
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https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838907051.html
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2022
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области
Российские войска уничтожили три украинских военных склада, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:02
2022-12-15T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили три украинских военных склада, сообщило Министерство обороны.Кроме того, российская армия сорвала попытку атаки ВСУ на Купянском направлении в ЛНР. Ударами артиллерии, тяжелых огнеметных систем и армейской авиации союзные силы уничтожили до 35 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и три пикапа."На Краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики", — добавили в Минобороны.При этом противник потерял более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты и три бронеавтомобиля.Неудачно для ВСУ складывается ситуация и в районе столицы ДНР."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции", — рассказали в оборонном ведомстве.В ответ ВСУ безуспешно пытались контратаковать около Северного и Красногоровки, но союзные силы отбили все нападения противника. Потери Украины составили: около 30 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.На Южнодонецком направлении российская авиация и артиллерия поразили резервы противника. Также союзные силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а российские истребители сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.Кроме того, система ПВО поразила 11 БПЛА.Также российские ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также по 45 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 86 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221215/marinka-1838825028.html
https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:02 15.12.2022 (обновлено: 16:00 15.12.2022)
 
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области

Минобороны России: уничтожены склады ВСУ в Купянске, Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили три украинских военных склада, сообщило Министерство обороны.

"В районе города Купянска в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск. В городе Орехове Запорожской области уничтожен склад материально-технических средств ВСУ", — уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, российская армия сорвала попытку атаки ВСУ на Купянском направлении в ЛНР. Ударами артиллерии, тяжелых огнеметных систем и армейской авиации союзные силы уничтожили до 35 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и три пикапа.
"На Краснолиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики", — добавили в Минобороны.
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Неудачно для ВСУ складывается ситуация и в районе столицы ДНР.
"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции", — рассказали в оборонном ведомстве.
В ответ ВСУ безуспешно пытались контратаковать около Северного и Красногоровки, но союзные силы отбили все нападения противника. Потери Украины составили: около 30 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.
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На Южнодонецком направлении российская авиация и артиллерия поразили резервы противника.
"Кроме того, в районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — уточнили в Минобороны.
Также союзные силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а российские истребители сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.
Кроме того, система ПВО поразила 11 БПЛА.
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Также российские ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также по 45 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 86 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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