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Голикова предложила меры против затягивания строительства соцобъектов - РИА Новости, 15.12.2022
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Голикова предложила меры против затягивания строительства соцобъектов
Голикова предложила меры против затягивания строительства соцобъектов - РИА Новости, 15.12.2022
Голикова предложила меры против затягивания строительства соцобъектов
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, затягивающие строительство социальных объектов, достраивать их за свой счёт, президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:54
2022-12-15T17:15
общество
россия
экономика
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, затягивающие строительство социальных объектов, достраивать их за свой счёт, президент РФ Владимир Путин согласился.По словам Голиковой, в ряде субъектов возникает тема, связанная с переносом сроков строительства социальных объектов и выполнения показателей, обозначенных в президентских майских указах. Но, по ее словам, есть и те, кто работает с опережением графика."Учитывая высокую ответственность перед населением за введение социальных объектов дать поручение регионам страны, чтобы они своевременно исполняли те обязательства, которые на себя берут. У нас 2023 ключевой с точки зрения достижения тех показателей, которые стоят по реализации национальных проектов", - сказала Голикова, попросив регионы не переносить сроки на 2024 год.Она также предложила обязать регионы, которые не успевают со строительством, строить за свой счет, а финансовые ресурсы перераспределять между теми, кто соблюдает сроки.Путин отреагировал на это предложение, которое сама Голикова назвала непопулярным. "Я поддерживаю ваше предложение, имея ввиду, в том числе и то, что программа модернизации первичного звена тоже неровно реализуется...я согласен с этим. Популярно, непопулярно...Если вовремя не сделали, надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу", - сказал президент.
https://realty.ria.ru/20221215/infrastruktura-1838928239.html
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общество, россия, экономика, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Экономика, Татьяна Голикова, Владимир Путин
16:54 15.12.2022 (обновлено: 17:15 15.12.2022)
 
Голикова предложила меры против затягивания строительства соцобъектов

Путин поддержал предложенные Голиковой меры против затягивания строительства соцобъектов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, затягивающие строительство социальных объектов, достраивать их за свой счёт, президент РФ Владимир Путин согласился.
По словам Голиковой, в ряде субъектов возникает тема, связанная с переносом сроков строительства социальных объектов и выполнения показателей, обозначенных в президентских майских указах. Но, по ее словам, есть и те, кто работает с опережением графика.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Путин: поручил направить еще 250 миллиардов рублей на инфраструктуру
"Учитывая высокую ответственность перед населением за введение социальных объектов дать поручение регионам страны, чтобы они своевременно исполняли те обязательства, которые на себя берут. У нас 2023 ключевой с точки зрения достижения тех показателей, которые стоят по реализации национальных проектов", - сказала Голикова, попросив регионы не переносить сроки на 2024 год.
Она также предложила обязать регионы, которые не успевают со строительством, строить за свой счет, а финансовые ресурсы перераспределять между теми, кто соблюдает сроки.
Путин отреагировал на это предложение, которое сама Голикова назвала непопулярным. "Я поддерживаю ваше предложение, имея ввиду, в том числе и то, что программа модернизации первичного звена тоже неровно реализуется...я согласен с этим. Популярно, непопулярно...Если вовремя не сделали, надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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ОбществоРоссияЭкономикаТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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