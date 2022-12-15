https://ria.ru/20221215/sotsobekty-1838952271.html

Голикова предложила меры против затягивания строительства соцобъектов

Голикова предложила меры против затягивания строительства соцобъектов - РИА Новости, 15.12.2022

Голикова предложила меры против затягивания строительства соцобъектов

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, затягивающие строительство социальных объектов, достраивать их за свой счёт, президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:54

2022-12-15T16:54

2022-12-15T17:15

общество

россия

экономика

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, затягивающие строительство социальных объектов, достраивать их за свой счёт, президент РФ Владимир Путин согласился.По словам Голиковой, в ряде субъектов возникает тема, связанная с переносом сроков строительства социальных объектов и выполнения показателей, обозначенных в президентских майских указах. Но, по ее словам, есть и те, кто работает с опережением графика."Учитывая высокую ответственность перед населением за введение социальных объектов дать поручение регионам страны, чтобы они своевременно исполняли те обязательства, которые на себя берут. У нас 2023 ключевой с точки зрения достижения тех показателей, которые стоят по реализации национальных проектов", - сказала Голикова, попросив регионы не переносить сроки на 2024 год.Она также предложила обязать регионы, которые не успевают со строительством, строить за свой счет, а финансовые ресурсы перераспределять между теми, кто соблюдает сроки.Путин отреагировал на это предложение, которое сама Голикова назвала непопулярным. "Я поддерживаю ваше предложение, имея ввиду, в том числе и то, что программа модернизации первичного звена тоже неровно реализуется...я согласен с этим. Популярно, непопулярно...Если вовремя не сделали, надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу", - сказал президент.

https://realty.ria.ru/20221215/infrastruktura-1838928239.html

https://ria.ru/20221215/konkurs-1838949207.html

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общество, россия, экономика, татьяна голикова, владимир путин