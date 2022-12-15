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Глава МИД Турции призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку - РИА Новости, 15.12.2022
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Глава МИД Турции призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку
Глава МИД Турции призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку - РИА Новости, 15.12.2022
Глава МИД Турции призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, по его словам, искренние шаги армянской стороны не... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:39
2022-12-15T10:39
в мире
мевлют чавушоглу
ибрагим калын
турция
армения
ереван
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, по его словам, искренние шаги армянской стороны не останутся без ответа.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что представители Турции и Армении побывали по обе стороны границы и даже обедали на территории Армении. По словам Калына, были обсуждены работы, которые должны быть проведены при открытии границ, вопросы, связанные с ремонтом мостов, пограничным контролем, пунктами пропуска."Спецпредставители Турции и Армении продолжают диалог по нормализации двусторонних отношений. Стороны ранее предприняли скоординированные шаги по открытию воздушного пространства. Непосредственно Турция приняла ряд решений в сфере авиаперевозок, что имело целью повышение доверия. Думаю, что и Ереван должен предпринять искренние шаги в диалоге с Анкарой" - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.По его словам, Армении необходимо ответить на искренние шаги Турции."Позиции Азербайджана и Турции предельно открыты, поэтому вне всяких сомнений искренние шаги (Еревана) не останутся без ответа. Для мира и стабильности на Южном Кавказе важны конкретные шаги. Армения должна как можно скорее подписать мирное соглашение", - сказал турецкий министр.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20221214/peregovory-1838744204.html
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в мире, мевлют чавушоглу, ибрагим калын, турция, армения, ереван
В мире, Мевлют Чавушоглу, Ибрагим Калын, Турция, Армения, Ереван
10:39 15.12.2022
 
Глава МИД Турции призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку

Глава МИД Турции Чавушоглу призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, по его словам, искренние шаги армянской стороны не останутся без ответа.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что представители Турции и Армении побывали по обе стороны границы и даже обедали на территории Армении. По словам Калына, были обсуждены работы, которые должны быть проведены при открытии границ, вопросы, связанные с ремонтом мостов, пограничным контролем, пунктами пропуска.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 22:55
Российские миротворцы обсудят разблокирование Лачинского коридора
"Спецпредставители Турции и Армении продолжают диалог по нормализации двусторонних отношений. Стороны ранее предприняли скоординированные шаги по открытию воздушного пространства. Непосредственно Турция приняла ряд решений в сфере авиаперевозок, что имело целью повышение доверия. Думаю, что и Ереван должен предпринять искренние шаги в диалоге с Анкарой" - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.
По его словам, Армении необходимо ответить на искренние шаги Турции.
"Позиции Азербайджана и Турции предельно открыты, поэтому вне всяких сомнений искренние шаги (Еревана) не останутся без ответа. Для мира и стабильности на Южном Кавказе важны конкретные шаги. Армения должна как можно скорее подписать мирное соглашение", - сказал турецкий министр.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:20
Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе
 
В миреМевлют ЧавушоглуИбрагим КалынТурцияАрменияЕреван
 
 
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