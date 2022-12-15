https://ria.ru/20221215/soglashenie-1838796906.html

Глава МИД Турции призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку

Глава МИД Турции призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку - РИА Новости, 15.12.2022

Глава МИД Турции призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, по его словам, искренние шаги армянской стороны не... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:39

2022-12-15T10:39

2022-12-15T10:39

в мире

мевлют чавушоглу

ибрагим калын

турция

армения

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793982946_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_1d1263a17ed4b0f4d9230f8ad8f8da8a.jpg

АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, по его словам, искренние шаги армянской стороны не останутся без ответа.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что представители Турции и Армении побывали по обе стороны границы и даже обедали на территории Армении. По словам Калына, были обсуждены работы, которые должны быть проведены при открытии границ, вопросы, связанные с ремонтом мостов, пограничным контролем, пунктами пропуска."Спецпредставители Турции и Армении продолжают диалог по нормализации двусторонних отношений. Стороны ранее предприняли скоординированные шаги по открытию воздушного пространства. Непосредственно Турция приняла ряд решений в сфере авиаперевозок, что имело целью повышение доверия. Думаю, что и Ереван должен предпринять искренние шаги в диалоге с Анкарой" - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.По его словам, Армении необходимо ответить на искренние шаги Турции."Позиции Азербайджана и Турции предельно открыты, поэтому вне всяких сомнений искренние шаги (Еревана) не останутся без ответа. Для мира и стабильности на Южном Кавказе важны конкретные шаги. Армения должна как можно скорее подписать мирное соглашение", - сказал турецкий министр.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20221214/peregovory-1838744204.html

https://ria.ru/20221201/posrednichestvo-1835543186.html

турция

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мевлют чавушоглу, ибрагим калын, турция, армения, ереван