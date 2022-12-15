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Свыше 13 тысяч собраний собственников жилья прошли онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221215/sobstvenniki-1838950359.html
Свыше 13 тысяч собраний собственников жилья прошли онлайн в Подмосковье
Свыше 13 тысяч собраний собственников жилья прошли онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2022
Свыше 13 тысяч собраний собственников жилья прошли онлайн в Подмосковье
Собрания собственников жилья в Подмосковье начали проводить онлайн. Регион первым ввел подобную практику, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:50
2022-12-15T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Собрания собственников жилья в Подмосковье начали проводить онлайн. Регион первым ввел подобную практику, сообщил телеканал "360".В 2022 году жители региона успели провести 13 652 дистанционных встречи для обсуждения общедомовых вопросов, касающихся благоустройства здания и близлежащих территорий. Собственники могут выбрать плату за содержание и ремонт общего имущества, а также управляющую компанию.Кроме того, на сайте dom.mosreg.ru и в мобильном приложении ЕИАС ЖКХ можно участвовать в голосованиях. Узнать о старте голосования можно с помощью почтовой рассылки."Все больше жителей отмечают преимущества проведения собраний в электронном виде. Ведь принять участие в общедомовых вопросах теперь можно в любое время и в любом месте, где доступен интернет. Больше не надо подстраивать свои графики под назначенную очную встречу", — рассказал о преимуществах системы министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Портал надежно защищен от хакеров, поэтому не стоит опасаться утечки данных. Зарегистрироваться на нем можно с помощью учетной записи на госуслугах. По завершении голосования протокол попадает на контроль Госжилинспекции Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:50 15.12.2022
 

Свыше 13 тысяч собраний собственников жилья прошли онлайн в Подмосковье

CC0 / / Мужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Собрания собственников жилья в Подмосковье начали проводить онлайн. Регион первым ввел подобную практику, сообщил телеканал "360".
В 2022 году жители региона успели провести 13 652 дистанционных встречи для обсуждения общедомовых вопросов, касающихся благоустройства здания и близлежащих территорий. Собственники могут выбрать плату за содержание и ремонт общего имущества, а также управляющую компанию.
Кроме того, на сайте dom.mosreg.ru и в мобильном приложении ЕИАС ЖКХ можно участвовать в голосованиях. Узнать о старте голосования можно с помощью почтовой рассылки.
"Все больше жителей отмечают преимущества проведения собраний в электронном виде. Ведь принять участие в общедомовых вопросах теперь можно в любое время и в любом месте, где доступен интернет. Больше не надо подстраивать свои графики под назначенную очную встречу", — рассказал о преимуществах системы министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Портал надежно защищен от хакеров, поэтому не стоит опасаться утечки данных. Зарегистрироваться на нем можно с помощью учетной записи на госуслугах. По завершении голосования протокол попадает на контроль Госжилинспекции Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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