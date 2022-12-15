https://ria.ru/20221215/sobstvenniki-1838950359.html

Свыше 13 тысяч собраний собственников жилья прошли онлайн в Подмосковье

Свыше 13 тысяч собраний собственников жилья прошли онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2022

Свыше 13 тысяч собраний собственников жилья прошли онлайн в Подмосковье

Собрания собственников жилья в Подмосковье начали проводить онлайн. Регион первым ввел подобную практику, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:50

2022-12-15T16:50

2022-12-15T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Собрания собственников жилья в Подмосковье начали проводить онлайн. Регион первым ввел подобную практику, сообщил телеканал "360".В 2022 году жители региона успели провести 13 652 дистанционных встречи для обсуждения общедомовых вопросов, касающихся благоустройства здания и близлежащих территорий. Собственники могут выбрать плату за содержание и ремонт общего имущества, а также управляющую компанию.Кроме того, на сайте dom.mosreg.ru и в мобильном приложении ЕИАС ЖКХ можно участвовать в голосованиях. Узнать о старте голосования можно с помощью почтовой рассылки."Все больше жителей отмечают преимущества проведения собраний в электронном виде. Ведь принять участие в общедомовых вопросах теперь можно в любое время и в любом месте, где доступен интернет. Больше не надо подстраивать свои графики под назначенную очную встречу", — рассказал о преимуществах системы министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Портал надежно защищен от хакеров, поэтому не стоит опасаться утечки данных. Зарегистрироваться на нем можно с помощью учетной записи на госуслугах. По завершении голосования протокол попадает на контроль Госжилинспекции Подмосковья.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)