https://ria.ru/20221215/smi-1838830213.html
Россия не давит на иностранные СМИ, заявили в МИД
Россия не давит на иностранные СМИ, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2022
Россия не давит на иностранные СМИ, заявили в МИД
Россия, в отличие от западных стран, не использует "соображения борьбы с враждебной пропагандой" для оказания давления на иностранных корреспондентов, но в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:08
2022-12-15T12:08
2022-12-15T12:08
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия, в отличие от западных стран, не использует "соображения борьбы с враждебной пропагандой" для оказания давления на иностранных корреспондентов, но в рамках защиты интересов своих корреспондентов может принять точечные ответные меры, заявил руководитель пресс-центра МИД РФ, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Вот, мы эти положения (о равных правах) распространяем и применяем ко всем представителям СМИ, любых государств, они имеют равные права, равные права и возможности с российскими СМИ, то есть при наличии аккредитации они могут работать наравне с нашими российскими медиа. и вот для нас важно, чтобы была объективная подача информации", - сказал он в ходе пресс- конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными."Конечно же, в отличие от наших западных партнеров не используем соображения борьбы с враждебной пропагандой для оказания давления на иностранных корреспондентов, как это происходит в отношении наших российских СМИ в целом ряде западных государств: США, Франция, Прибалтийские республики, в ряде других стран", - сказал он, добавив, что, "хотя формально там постулируется приверженность к демократическим идеалам"."Вот, на примере телеканала "Дождь"*, мы активно могли наблюдать, как эта приверженность к демократии реализуется на практике", - дополнил Нечаев."Вместе с тем, безусловно, в рамках защиты законных интересов наших журналистов, мы, конечно же, намерены в строгом соответствии с принципом взаимности принять ответные точечные меры как вынужденный шаг на подчас порочную практику некоторых наших западных партнеров", - заключил он.Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221208/zabastovka-1837252347.html
https://ria.ru/20221208/ssha-1837169164.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не давит на иностранные СМИ, заявили в МИД
МИД: Россия не борется с враждебной пропагандой для давления на иностранные СМИ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия, в отличие от западных стран, не использует "соображения борьбы с враждебной пропагандой" для оказания давления на иностранных корреспондентов, но в рамках защиты интересов своих корреспондентов может принять точечные ответные меры, заявил руководитель пресс-центра МИД РФ, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Вот, мы эти положения (о равных правах) распространяем и применяем ко всем представителям СМИ, любых государств, они имеют равные права, равные права и возможности с российскими СМИ, то есть при наличии аккредитации они могут работать наравне с нашими российскими медиа. и вот для нас важно, чтобы была объективная подача информации", - сказал он в ходе пресс- конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
"Конечно же, в отличие от наших западных партнеров не используем соображения борьбы с враждебной пропагандой для оказания давления на иностранных корреспондентов, как это происходит в отношении наших российских СМИ в целом ряде западных государств: США, Франция, Прибалтийские республики, в ряде других стран", - сказал он, добавив, что, "хотя формально там постулируется приверженность к демократическим идеалам".
"Вот, на примере телеканала "Дождь"*, мы активно могли наблюдать, как эта приверженность к демократии реализуется на практике", - дополнил Нечаев.
"Вместе с тем, безусловно, в рамках защиты законных интересов наших журналистов, мы, конечно же, намерены в строгом соответствии с принципом взаимности принять ответные точечные меры как вынужденный шаг на подчас порочную практику некоторых наших западных партнеров", - заключил он.
Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента