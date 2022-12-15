https://ria.ru/20221215/smertnost-1838982566.html

Голикова заявила, что в России снизилась смертность

Голикова заявила, что в России снизилась смертность - РИА Новости, 15.12.2022

Голикова заявила, что в России снизилась смертность

Смертность в России за 10 месяцев снизилась на 19%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:31

2022-12-15T18:31

2022-12-15T18:43

татьяна голикова

общество

здоровье - общество

россия

москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Смертность в России за 10 месяцев снизилась на 19%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на испытание ковидом, 2022 год для нас является годом, когда мы постепенно... возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За 10 месяцев прошедшего года общая смертность в Российской Федерации в целом снизилась на 19% , - сказала Голикова на форуме "Моя поликлиника", генеральным информационным партнером которого выступает медиагруппа "Россия сегодня".Вице-премьер также отметила, что Москва по этому показателю опередила Россию: смертность в столице по итогам того же периода снизилась на 25,5%.

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

татьяна голикова, общество, здоровье - общество, россия, москва