18:31 15.12.2022 (обновлено: 18:43 15.12.2022)
Голикова заявила, что в России снизилась смертность
Голикова заявила, что смертность в России снизилась на 19 процентов за десять месяцев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание" . Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Смертность в России за 10 месяцев снизилась на 19%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Несмотря на испытание ковидом, 2022 год для нас является годом, когда мы постепенно... возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За 10 месяцев прошедшего года общая смертность в Российской Федерации в целом снизилась на 19% , - сказала Голикова на форуме "Моя поликлиника", генеральным информационным партнером которого выступает медиагруппа "Россия сегодня".
Вице-премьер также отметила, что Москва по этому показателю опередила Россию: смертность в столице по итогам того же периода снизилась на 25,5%.