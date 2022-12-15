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Голикова заявила, что в России снизилась смертность - РИА Новости, 15.12.2022
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Голикова заявила, что в России снизилась смертность
Голикова заявила, что в России снизилась смертность - РИА Новости, 15.12.2022
Голикова заявила, что в России снизилась смертность
Смертность в России за 10 месяцев снизилась на 19%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:31
2022-12-15T18:43
татьяна голикова
общество
здоровье - общество
россия
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Смертность в России за 10 месяцев снизилась на 19%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на испытание ковидом, 2022 год для нас является годом, когда мы постепенно... возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За 10 месяцев прошедшего года общая смертность в Российской Федерации в целом снизилась на 19% , - сказала Голикова на форуме "Моя поликлиника", генеральным информационным партнером которого выступает медиагруппа "Россия сегодня".Вице-премьер также отметила, что Москва по этому показателю опередила Россию: смертность в столице по итогам того же периода снизилась на 25,5%.
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татьяна голикова, общество, здоровье - общество, россия, москва
Татьяна Голикова, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва
18:31 15.12.2022 (обновлено: 18:43 15.12.2022)
 
Голикова заявила, что в России снизилась смертность

Голикова заявила, что смертность в России снизилась на 19 процентов за десять месяцев

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Смертность в России за 10 месяцев снизилась на 19%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Несмотря на испытание ковидом, 2022 год для нас является годом, когда мы постепенно... возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За 10 месяцев прошедшего года общая смертность в Российской Федерации в целом снизилась на 19% , - сказала Голикова на форуме "Моя поликлиника", генеральным информационным партнером которого выступает медиагруппа "Россия сегодня".
Вице-премьер также отметила, что Москва по этому показателю опередила Россию: смертность в столице по итогам того же периода снизилась на 25,5%.
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