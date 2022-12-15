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Парламент Словакии выразил недоверие правительству премьера Хегера - РИА Новости, 15.12.2022
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Парламент Словакии выразил недоверие правительству премьера Хегера
Парламент Словакии выразил недоверие правительству премьера Хегера - РИА Новости, 15.12.2022
Парламент Словакии выразил недоверие правительству премьера Хегера
Депутаты Национального совета (парламента) Словакии по инициативе оппозиции выразили в четверг недоверие правительству премьера Эдуарда Хегера, за это решение... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:51
2022-12-15T21:51
в мире
игорь матович
роберт фицо
петер пеллегрини
словакия
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ПРАГА, 15 дек - РИА Новости. Депутаты Национального совета (парламента) Словакии по инициативе оппозиции выразили в четверг недоверие правительству премьера Эдуарда Хегера, за это решение проголосовали 78 депутатов из 150, входящих в состав парламента.Ход голосования транслировал братиславский телеканал ТА3.Главной причиной выражения недоверия кабмину стали прежде всего его хаотичные и неуспешные, по мнению оппозиции, действия по решению нынешних экономических проблем, в частности, связанных с энергетическим кризисом.В последний момент, во второй половине дня четверга, лидер ведущей партии правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности", а также вице-премьер и глава минфина Игорь Матович заявил о готовности уйти в отставку, если оппозиция откажется от идеи выражения недоверия кабмину и одобрит бюджет на 2023 год. Однако оппозиция отвергла предложение Матовича.Нынешняя правящая коалиция Словакии была образована в марте 2020 года по результатам очередных парламентских выборов. В ее состав вошли представители пяти либеральных партий и движений, два из них в этом году покинули коалицию, в результате она потеряла большинство в парламенте. Премьером в марте 2020 года был назначен Матович, 1 апреля 2021 года его сменил на этом посту Хегер.Ожидается, что внеочередные выборы в парламент Словакии состоятся осенью 2023 года, а до той поры будет действовать кабмин Хегера или правительство специалистов, назначенное президентом Зузаной Чапутовой. Судя по результатам последних опросов, главными претендентами на победу на внеочередных выборах в парламент являются две оппозиционные партии – "Курс – социальная демократия" и "Голос – социальная демократия", возглавляемые соответственно экс-премьерами Робертом Фицо и Петером Пеллегрини. В то же время лидеры этих партий заявляют о несовместимости своих позиций, главной причиной которой, по мнению местных СМИ, являются их личные политические амбиции.
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в мире, игорь матович, роберт фицо, петер пеллегрини, словакия
В мире, Игорь Матович, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Словакия
21:51 15.12.2022
 
Парламент Словакии выразил недоверие правительству премьера Хегера

Телеканал ТА3: парламент Словакии выразил недоверие правительству премьера Хегера

© РИА Новости / Александр Смотров / Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Смотров
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ПРАГА, 15 дек - РИА Новости. Депутаты Национального совета (парламента) Словакии по инициативе оппозиции выразили в четверг недоверие правительству премьера Эдуарда Хегера, за это решение проголосовали 78 депутатов из 150, входящих в состав парламента.
Ход голосования транслировал братиславский телеканал ТА3.
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Главной причиной выражения недоверия кабмину стали прежде всего его хаотичные и неуспешные, по мнению оппозиции, действия по решению нынешних экономических проблем, в частности, связанных с энергетическим кризисом.
В последний момент, во второй половине дня четверга, лидер ведущей партии правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности", а также вице-премьер и глава минфина Игорь Матович заявил о готовности уйти в отставку, если оппозиция откажется от идеи выражения недоверия кабмину и одобрит бюджет на 2023 год. Однако оппозиция отвергла предложение Матовича.
Нынешняя правящая коалиция Словакии была образована в марте 2020 года по результатам очередных парламентских выборов. В ее состав вошли представители пяти либеральных партий и движений, два из них в этом году покинули коалицию, в результате она потеряла большинство в парламенте. Премьером в марте 2020 года был назначен Матович, 1 апреля 2021 года его сменил на этом посту Хегер.
Ожидается, что внеочередные выборы в парламент Словакии состоятся осенью 2023 года, а до той поры будет действовать кабмин Хегера или правительство специалистов, назначенное президентом Зузаной Чапутовой. Судя по результатам последних опросов, главными претендентами на победу на внеочередных выборах в парламент являются две оппозиционные партии – "Курс – социальная демократия" и "Голос – социальная демократия", возглавляемые соответственно экс-премьерами Робертом Фицо и Петером Пеллегрини. В то же время лидеры этих партий заявляют о несовместимости своих позиций, главной причиной которой, по мнению местных СМИ, являются их личные политические амбиции.
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