Парламент Словакии выразил недоверие правительству премьера Хегера
Телеканал ТА3: парламент Словакии выразил недоверие правительству премьера Хегера
Братислава. Архивное фото
ПРАГА, 15 дек - РИА Новости. Депутаты Национального совета (парламента) Словакии по инициативе оппозиции выразили в четверг недоверие правительству премьера Эдуарда Хегера, за это решение проголосовали 78 депутатов из 150, входящих в состав парламента.
Ход голосования транслировал братиславский телеканал ТА3.
Главной причиной выражения недоверия кабмину стали прежде всего его хаотичные и неуспешные, по мнению оппозиции, действия по решению нынешних экономических проблем, в частности, связанных с энергетическим кризисом.
В последний момент, во второй половине дня четверга, лидер ведущей партии правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности", а также вице-премьер и глава минфина Игорь Матович заявил о готовности уйти в отставку, если оппозиция откажется от идеи выражения недоверия кабмину и одобрит бюджет на 2023 год. Однако оппозиция отвергла предложение Матовича.
Нынешняя правящая коалиция Словакии была образована в марте 2020 года по результатам очередных парламентских выборов. В ее состав вошли представители пяти либеральных партий и движений, два из них в этом году покинули коалицию, в результате она потеряла большинство в парламенте. Премьером в марте 2020 года был назначен Матович, 1 апреля 2021 года его сменил на этом посту Хегер.
Ожидается, что внеочередные выборы в парламент Словакии состоятся осенью 2023 года, а до той поры будет действовать кабмин Хегера или правительство специалистов, назначенное президентом Зузаной Чапутовой. Судя по результатам последних опросов, главными претендентами на победу на внеочередных выборах в парламент являются две оппозиционные партии – "Курс – социальная демократия" и "Голос – социальная демократия", возглавляемые соответственно экс-премьерами Робертом Фицо и Петером Пеллегрини. В то же время лидеры этих партий заявляют о несовместимости своих позиций, главной причиной которой, по мнению местных СМИ, являются их личные политические амбиции.