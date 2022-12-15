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ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения
ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения
Украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Ольха" город Скадовск в Херсонской области, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, поврежден... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:45
2022-12-15T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
херсон
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Ольха" город Скадовск в Херсонской области, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, поврежден многоквартирный жилой дом и магазин, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из реактивной артиллерии. В 15.55 ВСУ выпустили по городу Скадовску восемь ракет, предположительно, (РСЗО) "Ольха". Пять ракет были сбиты подразделениями ПВО, к сожалению, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру города Скадовск. Повреждения получили: мебельный магазин "Нова" и многоквартирный жилой дом", - сказал представитель экстренных служб.Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Горностаевка, Скадовск.
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в мире, жкх, херсон, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Херсон, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
19:45 15.12.2022
 
ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения

Украинские боевики обстреляли город Скадовск в Херсонской области, есть разрушения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Ольха" город Скадовск в Херсонской области, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, поврежден многоквартирный жилой дом и магазин, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из реактивной артиллерии. В 15.55 ВСУ выпустили по городу Скадовску восемь ракет, предположительно, (РСЗО) "Ольха". Пять ракет были сбиты подразделениями ПВО, к сожалению, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру города Скадовск. Повреждения получили: мебельный магазин "Нова" и многоквартирный жилой дом", - сказал представитель экстренных служб.
Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Горностаевка, Скадовск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХХерсонДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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