https://ria.ru/20221215/skadovsk-1839001169.html
ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения
ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения
Украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Ольха" город Скадовск в Херсонской области, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, поврежден... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:45
2022-12-15T19:45
2022-12-15T19:45
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Ольха" город Скадовск в Херсонской области, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, поврежден многоквартирный жилой дом и магазин, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из реактивной артиллерии. В 15.55 ВСУ выпустили по городу Скадовску восемь ракет, предположительно, (РСЗО) "Ольха". Пять ракет были сбиты подразделениями ПВО, к сожалению, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру города Скадовск. Повреждения получили: мебельный магазин "Нова" и многоквартирный жилой дом", - сказал представитель экстренных служб.Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Горностаевка, Скадовск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения
Украинские боевики обстреляли город Скадовск в Херсонской области, есть разрушения