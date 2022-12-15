https://ria.ru/20221215/skadovsk-1839001169.html

ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения

ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, есть разрушения

Украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Ольха" город Скадовск в Херсонской области, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, поврежден... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:45

2022-12-15T19:45

2022-12-15T19:45

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Ольха" город Скадовск в Херсонской области, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, поврежден многоквартирный жилой дом и магазин, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из реактивной артиллерии. В 15.55 ВСУ выпустили по городу Скадовску восемь ракет, предположительно, (РСЗО) "Ольха". Пять ракет были сбиты подразделениями ПВО, к сожалению, три ракеты попали в гражданскую инфраструктуру города Скадовск. Повреждения получили: мебельный магазин "Нова" и многоквартирный жилой дом", - сказал представитель экстренных служб.Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Горностаевка, Скадовск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

днепр (город)

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, херсон, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины