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Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России - РИА Новости, 15.12.2022
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Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России
Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России - РИА Новости, 15.12.2022
Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России
США не стремятся единовременно заблокировать всю финансовую систему РФ, считая важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать, заявил в четверг... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:44
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сша
россия
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США не стремятся единовременно заблокировать всю финансовую систему РФ, считая важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать, заявил в четверг координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен."Мы внимательно изучаем (при введении санкций - ред.) каждый список банков, стремясь избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу. Мы считаем жизненно важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать", - сказал чиновник госдепа на брифинге.
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сша, россия, цены на нефть
США, Россия, Цены на нефть
19:44 15.12.2022 (обновлено: 19:52 15.12.2022)
 
Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России

Госдеп: США не стремятся единовременно заблокировать всю финансовую систему России

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США не стремятся единовременно заблокировать всю финансовую систему РФ, считая важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать, заявил в четверг координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен.
"Мы внимательно изучаем (при введении санкций - ред.) каждый список банков, стремясь избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу. Мы считаем жизненно важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать", - сказал чиновник госдепа на брифинге.
Вывеска Росбанка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 19:10
США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой
 
СШАРоссияЦены на нефть
 
 
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