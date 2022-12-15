https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838888866.html

Новый пакет санкций против России расколол ЕС, заявил депутат

Новый пакет санкций против России расколол ЕС, заявил депутат - РИА Новости, 15.12.2022

Новый пакет санкций против России расколол ЕС, заявил депутат

Новый пакет санкций ЕС против России усиливает раскол между европейцами, такая политика бьет и по отношениям Вашингтон-Брюссель, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:11

2022-12-15T14:11

2022-12-15T14:11

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России усиливает раскол между европейцами, такая политика бьет и по отношениям Вашингтон-Брюссель, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал сомнение в достижении договоренности по девятому санкционному пакету против России в четверг."Безусловно, санкции начали очень серьезно раскалывать ЕС - подтверждение этому минимальная скорость прохождения и согласования этого девятого пакета санкций", - заявил Шхагошев.При этом действия США в отношении ЕС показывают, что Вашингтон преследует исключительно собственные национальные интересы, не учитывая интересов Европы, что начинают понимать в Брюсселе, считает депутат."Эти санкции очень серьезно бьют по отношениям США и ЕС. Перспектива одна - пока рычаг давления со стороны Вашингтона имеется и отсутствует воля лидеров ЕС, эти санкции будут над ними нависать", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838874075.html

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