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Новый пакет санкций против России расколол ЕС, заявил депутат
Новый пакет санкций против России расколол ЕС, заявил депутат - РИА Новости, 15.12.2022
Новый пакет санкций против России расколол ЕС, заявил депутат
Новый пакет санкций ЕС против России усиливает раскол между европейцами, такая политика бьет и по отношениям Вашингтон-Брюссель, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:11
2022-12-15T14:11
2022-12-15T14:11
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России усиливает раскол между европейцами, такая политика бьет и по отношениям Вашингтон-Брюссель, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал сомнение в достижении договоренности по девятому санкционному пакету против России в четверг."Безусловно, санкции начали очень серьезно раскалывать ЕС - подтверждение этому минимальная скорость прохождения и согласования этого девятого пакета санкций", - заявил Шхагошев.При этом действия США в отношении ЕС показывают, что Вашингтон преследует исключительно собственные национальные интересы, не учитывая интересов Европы, что начинают понимать в Брюсселе, считает депутат."Эти санкции очень серьезно бьют по отношениям США и ЕС. Перспектива одна - пока рычаг давления со стороны Вашингтона имеется и отсутствует воля лидеров ЕС, эти санкции будут над ними нависать", - резюмировал он.
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в мире, цены на нефть, жозеп боррель, вашингтон (штат), сша, россия, адальби шхагошев, госдума рф, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Жозеп Боррель, Вашингтон (штат), США, Россия, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Евросоюз, Санкции в отношении России
Новый пакет санкций против России расколол ЕС, заявил депутат
Депутат Шхагошев: новый пакет санкций против России расколол ЕС и поссорил с США