https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838856550.html
Песков ответил на возобновление Канадой санкций против "Северных потоков"
Песков ответил на возобновление Канадой санкций против "Северных потоков" - РИА Новости, 15.12.2022
Песков ответил на возобновление Канадой санкций против "Северных потоков"
Решение Канады о возобновлении санкций по турбине "Северного потока" вряд ли повлияет на Россию, санкции будут бить по европейским потребителям, сообщил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:50
2022-12-15T12:50
2022-12-15T12:55
экономика
канада
северный поток
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение Канады о возобновлении санкций по турбине "Северного потока" вряд ли повлияет на Россию, санкции будут бить по европейским потребителям, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, собственно, санкции эти по-прежнему, они будут бить не только по тем, против кого они нацелены, но и против европейских потребителей", - сказал Песков журналистам.
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экономика, канада, северный поток, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Канада, Северный поток, Россия, Санкции в отношении России
12:50 15.12.2022 (обновлено: 12:55 15.12.2022)
Песков ответил на возобновление Канадой санкций против "Северных потоков"
Песков: решение Канады о возобновлении санкций по "Северному потоку" не повлияет на Россию