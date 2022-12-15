https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838856550.html

Песков ответил на возобновление Канадой санкций против "Северных потоков"

Песков ответил на возобновление Канадой санкций против "Северных потоков" - РИА Новости, 15.12.2022

Песков ответил на возобновление Канадой санкций против "Северных потоков"

Решение Канады о возобновлении санкций по турбине "Северного потока" вряд ли повлияет на Россию, санкции будут бить по европейским потребителям, сообщил... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:50

2022-12-15T12:50

2022-12-15T12:55

экономика

канада

северный поток

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение Канады о возобновлении санкций по турбине "Северного потока" вряд ли повлияет на Россию, санкции будут бить по европейским потребителям, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, собственно, санкции эти по-прежнему, они будут бить не только по тем, против кого они нацелены, но и против европейских потребителей", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221215/gazoprovod-1838851995.html

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экономика, канада, северный поток, россия, санкции в отношении россии