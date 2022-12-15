Рейтинг@Mail.ru
В Грузии показали кадры из палаты Саакашвили - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838754184.html
В Грузии показали кадры из палаты Саакашвили
В Грузии показали кадры из палаты Саакашвили - РИА Новости, 15.12.2022
В Грузии показали кадры из палаты Саакашвили
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, указав на его РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T01:49
2022-12-15T01:49
в мире
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151067/94/1510679417_0:260:2490:1660_1920x0_80_0_0_27ea6f449c530fa6cbdf7cd21675e14c.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, указав на его "симулятивные действия".Видеозапись смонтирована из записей камер видеонаблюдения, установленных в палате Саакашвили в клинике "Вивамед". На кадрах виден Саакашвили на больничной койке, также есть кадры, где он на повышенных тонах разговаривает с медперсоналом и оказывает им сопротивление, моменты, где он курит электронные сигареты, смотрит телевизор, есть фрагмент, как Саакашвили нарочно пытается упасть с больничной койки, а медики ему в этом препятствуют. Кадры сняты в разное время его пребывания в палате, на кадрах, датированных 12 декабря, Саакашвили истощен и передвигается по палате с помощью ходунков."Исходя из высокого общественного интереса, Специальная пенитенциарная служба публикует видеокадры, которые демонстрируют состояние заключенного Михаила Саакашвили в разный период времени. В данной видеозаписи четко видны симулятивные действия Михаила Саакашвили, целью которых является помешать осуществлению правосудия и ввести общественность и международных партнеров в заблуждение", - говорится в сообщении.Служба отмечает, что видеокадры указывают на то, как государство относится к Саакашвили и как агрессивно он, в свою очередь, относится к медперсоналу.Ранее в среду Саакашвили заявил, что начал голодовку в знак протеста после отказа участвовать в судебном заседании дистанционно, однако завершил ее через несколько часов. В горсуде прошло заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания экс-президенту в связи с заключением врачей о состоянии его здоровья. Врачи не разрешили Саакашвили присутствовать в суде по состоянию здоровья. Ожидалось, что политик подключится к судебному процессу в прямом эфире из клиники, где проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. Однако в пенитенциарной службе пояснили, что у них нет соответствующей технической аппаратуры. Соратники бывшего президента уверены, что правительство Грузии делает все для того, чтобы не допустить появления Саакашвили на публике.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838752653.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151067/94/1510679417_102:0:2315:1660_1920x0_80_0_0_a27ddcdbda550bcac6acf82f3786eeca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Грузия
01:49 15.12.2022
 
В Грузии показали кадры из палаты Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии показала кадры из палаты Саакашвили, указав на его симуляции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, указав на его "симулятивные действия".
Видеозапись смонтирована из записей камер видеонаблюдения, установленных в палате Саакашвили в клинике "Вивамед". На кадрах виден Саакашвили на больничной койке, также есть кадры, где он на повышенных тонах разговаривает с медперсоналом и оказывает им сопротивление, моменты, где он курит электронные сигареты, смотрит телевизор, есть фрагмент, как Саакашвили нарочно пытается упасть с больничной койки, а медики ему в этом препятствуют. Кадры сняты в разное время его пребывания в палате, на кадрах, датированных 12 декабря, Саакашвили истощен и передвигается по палате с помощью ходунков.
"Исходя из высокого общественного интереса, Специальная пенитенциарная служба публикует видеокадры, которые демонстрируют состояние заключенного Михаила Саакашвили в разный период времени. В данной видеозаписи четко видны симулятивные действия Михаила Саакашвили, целью которых является помешать осуществлению правосудия и ввести общественность и международных партнеров в заблуждение", - говорится в сообщении.
Служба отмечает, что видеокадры указывают на то, как государство относится к Саакашвили и как агрессивно он, в свою очередь, относится к медперсоналу.
Ранее в среду Саакашвили заявил, что начал голодовку в знак протеста после отказа участвовать в судебном заседании дистанционно, однако завершил ее через несколько часов. В горсуде прошло заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания экс-президенту в связи с заключением врачей о состоянии его здоровья. Врачи не разрешили Саакашвили присутствовать в суде по состоянию здоровья. Ожидалось, что политик подключится к судебному процессу в прямом эфире из клиники, где проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. Однако в пенитенциарной службе пояснили, что у них нет соответствующей технической аппаратуры. Соратники бывшего президента уверены, что правительство Грузии делает все для того, чтобы не допустить появления Саакашвили на публике.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
01:11
Саакашвили прекратил голодовку спустя несколько часов после ее объявления
 
В миреМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала