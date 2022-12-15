https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838754184.html

В Грузии показали кадры из палаты Саакашвили

В Грузии показали кадры из палаты Саакашвили - РИА Новости, 15.12.2022

В Грузии показали кадры из палаты Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, указав на его РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T01:49

2022-12-15T01:49

2022-12-15T01:49

в мире

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151067/94/1510679417_0:260:2490:1660_1920x0_80_0_0_27ea6f449c530fa6cbdf7cd21675e14c.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, указав на его "симулятивные действия".Видеозапись смонтирована из записей камер видеонаблюдения, установленных в палате Саакашвили в клинике "Вивамед". На кадрах виден Саакашвили на больничной койке, также есть кадры, где он на повышенных тонах разговаривает с медперсоналом и оказывает им сопротивление, моменты, где он курит электронные сигареты, смотрит телевизор, есть фрагмент, как Саакашвили нарочно пытается упасть с больничной койки, а медики ему в этом препятствуют. Кадры сняты в разное время его пребывания в палате, на кадрах, датированных 12 декабря, Саакашвили истощен и передвигается по палате с помощью ходунков."Исходя из высокого общественного интереса, Специальная пенитенциарная служба публикует видеокадры, которые демонстрируют состояние заключенного Михаила Саакашвили в разный период времени. В данной видеозаписи четко видны симулятивные действия Михаила Саакашвили, целью которых является помешать осуществлению правосудия и ввести общественность и международных партнеров в заблуждение", - говорится в сообщении.Служба отмечает, что видеокадры указывают на то, как государство относится к Саакашвили и как агрессивно он, в свою очередь, относится к медперсоналу.Ранее в среду Саакашвили заявил, что начал голодовку в знак протеста после отказа участвовать в судебном заседании дистанционно, однако завершил ее через несколько часов. В горсуде прошло заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания экс-президенту в связи с заключением врачей о состоянии его здоровья. Врачи не разрешили Саакашвили присутствовать в суде по состоянию здоровья. Ожидалось, что политик подключится к судебному процессу в прямом эфире из клиники, где проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. Однако в пенитенциарной службе пояснили, что у них нет соответствующей технической аппаратуры. Соратники бывшего президента уверены, что правительство Грузии делает все для того, чтобы не допустить появления Саакашвили на публике.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838752653.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия