https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838752653.html

Саакашвили прекратил голодовку спустя несколько часов после ее объявления

Саакашвили прекратил голодовку спустя несколько часов после ее объявления - РИА Новости, 15.12.2022

Саакашвили прекратил голодовку спустя несколько часов после ее объявления

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку спустя несколько часов после ее объявления по просьбе европарламентариев, соответствующее письмо... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T01:11

2022-12-15T01:11

2022-12-15T04:50

в мире

михаил саакашвили

грузия

европарламент

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ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку спустя несколько часов после ее объявления по просьбе европарламентариев, соответствующее письмо политика зачитал журналистам его адвокат Вахтанг Барамашвили."Я получил послание от европарламентариев, которые категорически попросили меня прекратить голодовку на данном этапе, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, что я причиняю себе вред. При этом депутаты Европарламента обещают мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы обеспечить защиту моих минимальных прав. Я плохо себя чувствую не потому, что специально не принимал пищу, а потому, что я отравлен…", - сказано в письме.Саакашвили отмечает, что он много месяцев был жертвой неподобающего обращения, что подтверждено лучшими мировыми экспертами, в том числе "лауреатами Нобелевской премии".Ранее в среду Саакашвили заявил, что начал голодовку в знак протеста после отказа участвовать в своем судебном заседании дистанционно. В горсуде прошло заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания экс-президенту в связи с заключением врачей о состоянии его здоровья. Врачи не разрешили Саакашвили присутствовать в суде по состоянию здоровья. Ожидалось, что политик подключится к судебному процессу в прямом эфире из клиники, где проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. Однако в пенитенциарной службе пояснили, что у них нет соответствующей технической аппаратуры. Соратники бывшего президента уверены, что правительство Грузии делает все для того, чтобы не допустить появления Саакашвили на публике.

https://ria.ru/20221130/saakashvili-1835431542.html

https://ria.ru/20221129/saakashvili-1835087243.html

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в мире, михаил саакашвили, грузия, европарламент